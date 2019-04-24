《美元走勢－羅明立》美匯似有機會突破，歐元好倉須做好風險管理

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１１﹒９８ １１１﹒７４ １１１﹒８６

歐元╱美元 １﹒１２２５ １﹒１２０７ １﹒１２２２

英鎊╱美元 １﹒２９４３ １﹒２９２１ １﹒２９３１

美元╱瑞郎 １﹒０２１１ １﹒０１９１ １﹒０２００

美元╱港元 ７﹒８４３４ ７﹒８３７７ ７﹒８４１６



《美元走勢》美國３月份新屋銷售升至１年半高位，按月上升４﹒５％，大幅高於預期的下

降２﹒５％，主要由於美國按揭利率低企。美國樓市企穩，有助經濟保持增長勢頭本周五（２６

日）公布的美國將會公布第一季ＧＤＰ數據。美匯指數近期維持於高位震盪後，昨日再上試

９７﹒８０阻力，非美貨幣全面回落。過去幾次美匯衝擊９７﹒８０後翌日都迅即大幅回落，留

意這次走勢會否不同，似乎有機會突破。

日本央行貨幣政策監督理事表示，倘若日本經濟失去實現２％通脹目標的動力，央行將會加

大刺激力度，包括實際下調目標利率、增加購買資產，以及快速印鈔等措施，不過央行亦會衡量

各措施的成效及副作用。言論顯示日本央行並不急於收緊目前的超寬鬆貨幣政策，料會壓抑日圓

的匯率。歐元跌破１﹒１２但暫時仍保住１﹒１１７０的支持，不過近期反彈乏力，表現令人失

望，好倉必須要做好風險管理。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １１２﹒００ １１０﹒５０ １１２﹒５０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１２３０ １﹒１３５０ １﹒１１６０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

