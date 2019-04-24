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即市新聞

24/04/2019 15:41

《美元走勢－羅明立》美匯似有機會突破，歐元好倉須做好風險管理

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１１﹒９８　　　１１１﹒７４　　　１１１﹒８６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１２２５　　　１﹒１２０７　　　１﹒１２２２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２９４３　　　１﹒２９２１　　　１﹒２９３１
　　　美元╱瑞郎　　　　１﹒０２１１　　　１﹒０１９１　　　１﹒０２００
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４３４　　　７﹒８３７７　　　７﹒８４１６

　　《美元走勢》美國３月份新屋銷售升至１年半高位，按月上升４﹒５％，大幅高於預期的下
降２﹒５％，主要由於美國按揭利率低企。美國樓市企穩，有助經濟保持增長勢頭本周五（２６
日）公布的美國將會公布第一季ＧＤＰ數據。美匯指數近期維持於高位震盪後，昨日再上試
９７﹒８０阻力，非美貨幣全面回落。過去幾次美匯衝擊９７﹒８０後翌日都迅即大幅回落，留
意這次走勢會否不同，似乎有機會突破。
　　日本央行貨幣政策監督理事表示，倘若日本經濟失去實現２％通脹目標的動力，央行將會加
大刺激力度，包括實際下調目標利率、增加購買資產，以及快速印鈔等措施，不過央行亦會衡量
各措施的成效及副作用。言論顯示日本央行並不急於收緊目前的超寬鬆貨幣政策，料會壓抑日圓
的匯率。歐元跌破１﹒１２但暫時仍保住１﹒１１７０的支持，不過近期反彈乏力，表現令人失
望，好倉必須要做好風險管理。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１１２﹒００　　　１１０﹒５０　　　１１２﹒５０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１２３０　　　１﹒１３５０　　　１﹒１１６０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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