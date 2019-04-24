【虛擬銀行】盛寶銀行：積極考慮申請虛擬銀行牌照

香港積極重塑金融科技產業，吸引外資加入戰團。進駐本港８年的丹麥盛寶銀行表明，會積

極考慮申請本地虛擬銀行牌照，前提是先做好「外資橋頭堡」的角色，讓境外投資者視盛寶為打

入大中華市場的首要中介。《香港經濟日報》

