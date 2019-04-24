【一帶一路】花旗集團：過去１２個月一帶一路相關收入增３０％

內地「一帶一路」倡議帶動沿線國家基建需求，金融機構亦積極參與冀分一杯羹。花旗集團

宣布，過去１２個月「一帶一路」相關的業務收入增加３０％，相信隨著未來市場認識加深，將

帶動銀行服務需求。

集團期內相關收入顯著增長，主要來自企業及投資銀行、現金管理、貿易及外匯等業務，集

團的市佔份額亦有所擴大。錄得強勁增長的行業包括科技業、金融機構服務及能源業。

若按地區劃分，亞洲、中歐、東歐和中東的業務收入於過去１２個月均增長３０％。

《香港經濟日報》

