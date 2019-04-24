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24/04/2019 09:04

【新股上市】報道指鬥魚及瑞幸咖啡齊轉赴美國上市

　　《經濟通通訊社２４日專訊》《信報》報道，一度傳出有意來港上市的兩間內地企業，包括
騰訊（００７００）有份投資的遊戲直播平台鬥魚，以及被視為星巴克（０４３３７）在中國最
大勁敵的瑞幸咖啡，均轉至美國遞交上市申請，分別計劃在美國紐交所及納斯特克掛牌。
　　其中，鬥魚的集資規模料最高可達５億美元（約３９億港元），而採用同股不同權架構的瑞
幸，估計集資約１億美元（約７﹒８億港元）。
　　據鬥魚的上市申請文件顯示，騰訊現時持有其４０﹒１％的股權，摩根士丹利、摩根大通及
美銀美林為其上市承銷商。（ｈｌ）

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