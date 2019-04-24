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即市新聞

24/04/2019 18:53

《再戰明天》習近平出席「一帶一路」高峰論壇，ＦＢ和微軟派業績

　　《經濟通通訊社２４日專訊》明日（２５日）國家主席習近平出席「一帶一路」國際合作高
峰論壇，美國公布３月耐用品訂單。

＊習近平出席「一帶一路」高峰論壇，ＦＢ和微軟派業績＊

　　　美股盤後公布業績的大企業有：Ｆａｃｅｂｏｏｋ（ＦＢ）、微軟、ＰａｙＰａｌ和
Ｖｉｓａ等。明日美股開市前公布業績的公司有：聯合包裹和Ｈｅｓｓ等。
　　在外圍重要經濟活動上，第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇（至２７日）。中國國家主
席習近平發表開幕式演講。
　　本港時間明晚１１：００ｐｍ，堪薩斯城聯儲公布４月製造業調查。
　　明晚８：３０ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯在歐洲美國商會組織的活動參與圓桌會。
　　明日，亞洲開發銀行（ＡＤＢ）總裁中尾武彥在菲律賓外國記者協會，就亞開行２０１９年
重點和亞洲經濟前景發表講話。
　　歐盟－日本峰會在布魯塞爾舉行。日本首相安倍晉三與歐盟執委會主席賈克和歐洲理事會主
席圖斯克會面。
　　明日，馬來西亞總理馬哈蒂爾對中國展開正式訪問。

＊美國公布３月耐用品訂單＊

　　明日（２５日），澳紐股市假期休市
　　在數據方面，明早７：００ａｍ，南韓公布第一季國內生產總值（經季節調整），季率料由
１％下滑至０﹒３％；年率料由３﹒１％放緩至２﹒４％。
　　明晚８：３０ｐｍ，美國公布３月耐用品訂單，料由下滑１﹒６％升上０﹒８％；耐用品訂
單（扣除運輸）料由下跌０﹒１％升上０﹒２％。美國一周首次申請失業救濟金人數料由
１９﹒２萬上升至２０萬；連續申請失業救濟金人數料由１６５﹒３萬增至１６８﹒２萬。

＊國壽、上海石化和國航派業績＊

　　在本港，明日，有線寬頻（０１０９７）開股東會。
　　公布業績的公司有：粵海置地（００１２４）、馬鞍山鋼鐵股份（００３２３）、
上海石油化工股份（００３３８）、中國國航（００７５３）、東江環保（００８９５）、華能
國際電力股份（００９０２）、中國神華（０１０８８）、國藥控股（０１０９９）和中國人壽
（０２６２８）等。（ｈｏ）

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