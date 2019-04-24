《小傳日記》巨企業績好，花旗創新高，香江卻急倒，三萬未保到！

《小傳日記》噚日可口可樂同Ｔｗｉｔｔｅｒ等嘅花旗國巨企業績理想，令到「孖屐」對

花旗國對企業盈利下跌嘅憂慮暫時紓緩，三大指數當然齊齊跳起叫ｙｅａｈ！其中，標指同納指

攜手創收市新高，分別報２９３３點及８１２０點；道指收高１４５點報２６６５６點。

外圍大放異彩，但今日香江魚缸走勢就麻麻。一開市本身都好哋哋，高開１４８點報

３０１１２點，收復三萬關口兼重上十大線（約２９９８２），可惜呢個位置已經係全日最高位

。其後受累於中資金融佬有沽壓，加上神州移動（００９４１）首季業績走樣，魚缸開市後形勢

急轉直下，最多更加試過急插２８０點，低見２９６８３，最終埋單唔見１５７點收報２９８０

５，三萬關同十天線齊齊得而復失，全日成交９８５﹒１７億元，比噚日少逾８巴仙。國貨收就

報１１６６３，跌逾半巴仙或跌６７點。

Ａ場方面，今日走勢同樣反覆，但最終都可以收升。滬指升３點，報３２０１；深成指揚

１１１點，報１０２３６。兩市全日成交僅６５２３億元，按日大跌一成一。

幾隻大班藍戰士全線下跌，其中ＱＱ（００７００）繼續高位整固，全日無升跌，報３９３

銀。大象（００００５）縮水近１巴仙，報６７﹒２銀。魚缸收跌，生發發

（００３８８）都無咩心機，跌逾１巴仙，報２７３﹒４銀。ＡＩＡ（０１２９９）全日軟１亳

子，報８０﹒２銀。



＊高管齊減持吉利跌未止，內房獲護航股價唔徬徨＊



要講今日表現最曳嘅藍戰士，點可以唔講吉利（００１７５）啊？今日有消息話，原來早喺

上星期二、三（１６至１７日），就有多個管理層行使股權計劃減持吉利股份。其中，副主席楊

健就減持咗８４７﹒５萬股，持股由０﹒１６％降至０﹒０７％。缸友今日都驚吉利前景會麻麻

，所以都跟住各位「高管」掟貨，令佢全日急挫逾半成，報１６﹒８８銀。另外，其他砵砵車同

樣跌，當中，長汽（０２３３３）唔見３巴仙，報６﹒７５元，係表現最差國貨佬。北汽

（０１９５８）蒸發逾２巴仙，報５﹒９６銀；東風（００４８９）、華晨（０１１１４）同

廣汽（０２２３８）就齊齊跌逾２巴仙，分別報７﹒９６銀，９﹒１７銀同９﹒２３銀。

比亞迪（０１２１１）就跌近２巴仙，報５５銀。

雖然中央日前時隔半年之後，再出口術話要嚴打樓市炒作，重提「樓係用嚟住，唔係用嚟炒

」嘅定位。不過，中、外資大行都似乎懶理，異口同聲唱好個別內房佬。幾隻藍戰士磚頭佬今日

逆市上漲。其中，中海外（００６８８）獲高佬繼續籲買，「他屐」３６﹒３銀，帶動佢反彈近

３巴仙，報２９銀。潤地（０１１０９）亦彈逾２巴仙，報３４﹒３５銀，兩個齊齊包辦最佳藍

戰士首兩位。碧桂園（０２００７）即使獲中金調高逾一成半「他屐」至１５﹒５銀，維持「買

貨」投資評級，但佢就因為安全問題，七個喺安徽嘅項目被叫停，全日只係微升近半巴仙，收報

１２﹒６銀；融創中國（０１９１８）就升３巴仙，報４１﹒２元；「四條三」恆大

（０３３３３）同世房（００８１３）就回升逾１巴仙，分別報２５銀同２３﹒７５元；萬科（

０２２０２）獨跌近１巴仙，報３０﹒７５銀。平保（０２３１８）滑１巴仙，報９４﹒１５元

。工行（０１３９８）同建行（００９３９）就分別跌近１巴仙，報５﹒９元及６﹒９６元。



＊內險隨市縮缸友們痛哭，比亞迪電子績前升未止＊



多個內險佬嚟緊幾日都陸續放榜，雖然缸友們對佢哋好有信心，但今日魚缸縮水，缸友們即

刻縮沙。國壽（０２６２８）噚日發盈喜，估計首季淨利按年勁升八成至一倍，聽日出成績表嘅

佢，今日都要回吐近１巴仙，報２２﹒０５銀。其他內險佬都大劈，太平（００９６６）撻低近

３巴仙，報２４﹒７銀。新華保險（０１３３６）跣低近２巴仙，報４５﹒１銀。再保（０１５

０８）仆低逾１巴仙，報１﹒６１銀。平保（０２３１８）縮水逾１巴仙，報９４﹒１５銀。

同樣都就快要面對首季成績表，但手機設備佬就行大運。比亞迪電子（００２８５）後日（

２６日）放榜，今日就已經有缸友撐實升１巴仙，報１４﹒１６銀。寶島富士康同花旗威斯康辛

州重談協議，富智康（０２０３８）即時追捧，踢高逾４巴仙，報１﹒５銀。佢兄弟鴻騰精密（

０６０８８）都微踢高逾半巴仙，報４﹒３銀。不過，兩假手機設備藍戰士就要跟住魚缸跣低，

舜宇（０２３８２）微微縮水近１巴仙，仍然守住１００蚊大關，報１００﹒４銀。瑞聲（０２

０１８）剎車逾１巴仙，報５４﹒２５銀。



＊神州電訊差中移動跌趴，水泥兩頭走潤泥無定抖＊



神州電訊佬過去幾日表現都麻麻，特別係神州移動（００９４１）噚日公布咗首季少賺８巴

仙嘅業績，加上瑞信又唔睇好，今日即時跣低逾１巴仙，報７４﹒６５銀，已經連跌四日。聯通

（００７６２）雖然首季多賺逾兩成二，並獲大和、匯證繼續睇好，但股價同樣無咩表現，最終

要插水近１巴仙，報９﹒４９銀。中電信（００７２８）都跟住撻低近１巴仙，報４﹒０６銀。

至於鐵塔（００７８８）今朝見過２﹒３３銀破頂後，大行花旗話佢嘅業務或者會遇到挑戰，拖

累股價隨後回落，但最終收市無起跌，報２﹒２８銀。

一眾水泥佬噚日去晒阿爺度，開反壟斷行業行為告誡會。不過，部分水泥佬今日重獲資金青

睞。神州建材（０３３２３）踢高近３巴仙，報７﹒３５銀。亞洲水泥（００７４３）起哄逾

２巴仙，報９﹒２２銀。山水水泥（００６９１）硬淨升近２巴仙，報３﹒１８銀。與此同時，

都有水泥佬繼續畀阿爺嚇到，潤泥（０１３１３）再撻低逾半巴仙，報８﹒０５銀。金隅

（０２００９）跣低唔夠半巴仙，報２﹒８３銀。海螺水泥（００９１４）同樣仆低唔夠半巴仙

，報４８﹒３銀。請請！



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