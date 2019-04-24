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即市新聞

24/04/2019 10:48

《真知灼見－溫灼培》油價前景及其對加元影響

　　《真知灼見》美國本周一（２２日）宣布，５月１日後將禁止其他國家或地區向伊朗購買石
油以進一步收緊對伊朗的制裁行動。沙特阿拉伯、阿聯酋及美國雖隨即表示會增加油產量以滿足
市場需求，但事件仍刺激油價上揚，紐約期油一度重上６６美元之上。石油作為全球主要能源，
油價升不單影響全球經濟及投資環境，對加元升跌同具息息相關。
　
　　由於不少投資者對油價前景感興趣，就讓我們先了解油價未來走勢。一點必須明白，就是未
有美國收緊伊朗石油出口消息發報前，紐約期油於４月８日至１８日期間，根本上已於６３－
６５美元間高位徘徊。值得留意是於４月１１日當天，油組曾發聲明指，不期望在油價升之際其
市場份額被其他非油組產油國瓜分，表明不排除會聯同俄羅斯於６月２５日及２６日的油組大會
上落實增產石油以滿足市場需求。上述消息雖不利油價，卻未見當時油價有下跌情況。單憑這一
因素，已給予筆者一個強烈感覺，環球經濟並非從經濟數字顯示般弱，對石油仍有龐大需求，油
價要跌看似不容易。現加上美國收緊伊朗石油出口，對推升油價相信更是火上加油。確實，受早
前的制裁影響下，伊朗現今每日產油確不顯著。沙特阿拉伯加上美國等合力增產，料可輕易彌補
失去的伊朗油供應。但問題是假使美國進一步趕絕伊朗，會否逼使伊朗封鎖波斯灣的石油運輸航
道這點實在值得關注。倘此情況發生，紐約期油隨時有機會攀越７０美元水平。相信這正是炒家
現今率先推升油價的原因。往後就讓我們密切留意伊朗的取態以衡量油價後向。假使伊朗克制不
封鎖波斯灣，料油價就是回落幅度也未必大，並料於６３美元找到支持。
　
　　回觀加元，油價升本應利好加元。但執筆時反見到加元有所下跌，逼近１﹒３４５０兌１美
元的重要支持位。固中原因相信有兩。首先，過去加央行一直堅持加息意向。所以現時加元匯價
某程度上反映了有關因素。但隨著七大貨幣的央行中已沒有一間有加息意向，相反只有減息趨向
。市場擔心於今晚（２４日）加央行議息會加央行會否改變其貨幣政策方向由傾向「加息」改為
「可加可減」。如作改變可想象隨時會導致加元回落，相信這是拖著加元其中主因。另外，美墨
加三地政府雖達成了美墨加貿易協議，但協議一直未獲三地國會通過。以加拿大對美國經濟的依
賴，缺乏貿易協議會令加拿大經濟前景存在不明朗因素，這也不利於加元匯價。不過，受惠於油
價強勢，倘今晚加央行能維持「加息」的貨幣政策意向不變，也不排除加元有機轉向考驗
１﹒３３兌１美元的初步技術阻力位置。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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