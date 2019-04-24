《真知灼見－溫灼培》油價前景及其對加元影響

《真知灼見》美國本周一（２２日）宣布，５月１日後將禁止其他國家或地區向伊朗購買石

油以進一步收緊對伊朗的制裁行動。沙特阿拉伯、阿聯酋及美國雖隨即表示會增加油產量以滿足

市場需求，但事件仍刺激油價上揚，紐約期油一度重上６６美元之上。石油作為全球主要能源，

油價升不單影響全球經濟及投資環境，對加元升跌同具息息相關。



由於不少投資者對油價前景感興趣，就讓我們先了解油價未來走勢。一點必須明白，就是未

有美國收緊伊朗石油出口消息發報前，紐約期油於４月８日至１８日期間，根本上已於６３－

６５美元間高位徘徊。值得留意是於４月１１日當天，油組曾發聲明指，不期望在油價升之際其

市場份額被其他非油組產油國瓜分，表明不排除會聯同俄羅斯於６月２５日及２６日的油組大會

上落實增產石油以滿足市場需求。上述消息雖不利油價，卻未見當時油價有下跌情況。單憑這一

因素，已給予筆者一個強烈感覺，環球經濟並非從經濟數字顯示般弱，對石油仍有龐大需求，油

價要跌看似不容易。現加上美國收緊伊朗石油出口，對推升油價相信更是火上加油。確實，受早

前的制裁影響下，伊朗現今每日產油確不顯著。沙特阿拉伯加上美國等合力增產，料可輕易彌補

失去的伊朗油供應。但問題是假使美國進一步趕絕伊朗，會否逼使伊朗封鎖波斯灣的石油運輸航

道這點實在值得關注。倘此情況發生，紐約期油隨時有機會攀越７０美元水平。相信這正是炒家

現今率先推升油價的原因。往後就讓我們密切留意伊朗的取態以衡量油價後向。假使伊朗克制不

封鎖波斯灣，料油價就是回落幅度也未必大，並料於６３美元找到支持。



回觀加元，油價升本應利好加元。但執筆時反見到加元有所下跌，逼近１﹒３４５０兌１美

元的重要支持位。固中原因相信有兩。首先，過去加央行一直堅持加息意向。所以現時加元匯價

某程度上反映了有關因素。但隨著七大貨幣的央行中已沒有一間有加息意向，相反只有減息趨向

。市場擔心於今晚（２４日）加央行議息會加央行會否改變其貨幣政策方向由傾向「加息」改為

「可加可減」。如作改變可想象隨時會導致加元回落，相信這是拖著加元其中主因。另外，美墨

加三地政府雖達成了美墨加貿易協議，但協議一直未獲三地國會通過。以加拿大對美國經濟的依

賴，缺乏貿易協議會令加拿大經濟前景存在不明朗因素，這也不利於加元匯價。不過，受惠於油

價強勢，倘今晚加央行能維持「加息」的貨幣政策意向不變，也不排除加元有機轉向考驗

１﹒３３兌１美元的初步技術阻力位置。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

