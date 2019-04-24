港股走勢反覆，全日收報２９８０５跌１５７點，十天線得而復失

《經濟通通訊社２４日專訊》美國三大指數全線向上，港股全日先升後回，今早高開

１４８點報３０１１２點兼創全日高位後由升轉跌，最多挫２８１點報２９６８２。然而，Ａ股

午後重拾上升動力，港股跌幅亦見收窄，最終全日跌１５７點或０﹒５３％，報２９８０５點，

十天線（約２９９８２點）及三萬關得而復失。主板成交９８５﹒１７億元，按日跌８﹒１％。

國指報１１６６３，跌０﹒５７％或跌６７點。

人行今日放水僅１０７４億元，放水力度不大，市場未感振奮，上證綜指報３２０１，升３

點，險守三千二關。深成指報１０２３６，漲１１１點或１﹒１％。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒７４％，報６７﹒２元。港交所（００３８８）走

低１﹒３％，報２７３﹒４元。騰訊（００７００）無升跌，報３９３元；友邦

（０１２９９）下滑０﹒１２％，報８０﹒２元。



＊吉利遭減持領跌藍籌，其他汽車股同告受壓＊



內房股全線上漲，碧桂園（０２００７）獲中金升目標價，由１３﹒４５元升至１５﹒５４

元，維持買入評級，該股全日僅揚０﹒３２％，報１２﹒６元；中海外（００６８８）揚

２﹒６５％，報２９元，為全日表現最佳藍籌；中海外宏洋（０００８１）跟升２﹒１８％，報

４﹒２２元；龍湖（００９６０）漲１﹒６２％，報２８﹒３元；潤地（０１１０９）走高

２﹒３８％，報３４﹒３５元；奧園（０３８８３）急升５﹒０９％，報９﹒７１元。

汽車股向下，吉利（００１７５）執行董事兼副主席楊健，於上周三（１７日）以每股平均

價約１６﹒７２元，在場內減持８４７﹒５萬股，該股全日受壓，跌５﹒３８％，報１６﹒８８

元，為全日表現最差藍籌。另一方面，國泰君安香港發表報告指，對內地出台刺激汽車消費政策

持謹慎態度，拖累其他汽車股捱沽，東風（００４８９）跌２﹒０９％，報７﹒９６元；華晨（

０１１１４）跟跌２﹒２４％，報９﹒１７元；北汽（０１９５８）走低２﹒３％，報

５﹒９６元；長汽（０２３３３）蒸發２﹒８８％，報６﹒７５元，為跌幅最大國指股。



＊中移動首季少賺８％，中資航空股逆市反彈＊



中資電訊商隨市走低，中移動（００９４１）昨日收市後公布，截至３月底止首季度純利為

２３７億人民幣，按年跌８﹒３％，該股全日跌１﹒０６％，報７４﹒６５元；中通服

（００５５２）無升跌，報６﹒７６元；中聯通（００７６２）公布，截至３月底止首季純利為

３６﹒７５億元人民幣，按年升２２﹒３％，全日仍要走低０﹒８４％，報９﹒４９元；中電信

（００７２８）跌０﹒７３％，報４﹒０６元；鐵塔（００７８８）無升跌，報２﹒２８元；中

興通訊（００７６３）軟０﹒１９％，報２６﹒９元。

大市波動，個別收租股逆市造好，希慎（０００１４）揚１﹒９％，報４３元；九置

（０１９９７）升２﹒３１％，報５９﹒７元；冠君（０２７７８）走高２﹒０１％，報６﹒６

元；太古地產（０１９７２）跟升０﹒９５％，報３１﹒９元；置富（００７７８）升

０﹒８１％，報１０元。

中資航空股上日全線受壓後今日逆市反彈，東航（００６７０）揚１﹒４６％，報５﹒５５

元；南航（０１０５５）走高１﹒１７％，報６﹒９４元；國航（００７５３）將於明日公布首

季業績，該股全日升１﹒３９％，報９﹒５１元；首都機場（００６９４）跟升２﹒１７％，報

７﹒０５元。（ｍｗ）

