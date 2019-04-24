《經濟通通訊社２４日專訊》「佔中九子」案今日判刑，案中唯一一名獲准取社會服務令和
感化報告的２５歲被告張秀賢，其代表律師指，感化報告正面，並建議循更生方向出發，建議判
處感化兩年或判社會服務令。律師進一步提出，若法官認為不適宜只判處社會服務令和感化，希
望可判處緩刑。法官休庭半小時考慮。（ｃｗ）（ｚｚ）
24/04/2019 10:39
【佔中判刑】法官休庭半小時考慮張秀賢的感化報告
《經濟通通訊社２４日專訊》「佔中九子」案今日判刑，案中唯一一名獲准取社會服務令和
感化報告的２５歲被告張秀賢，其代表律師指，感化報告正面，並建議循更生方向出發，建議判
處感化兩年或判社會服務令。律師進一步提出，若法官認為不適宜只判處社會服務令和感化，希
望可判處緩刑。法官休庭半小時考慮。（ｃｗ）（ｚｚ）
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