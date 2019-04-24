【佔中判刑】佔中三子首項控罪被判囚１６個月，朱耀明緩刑２年

《經濟通通訊社２４日專訊》「佔中九子」案今日宣判。其中兩名佔中發起人戴耀廷和陳健

民涉一項串謀作出公眾妨擾罪成，及一項煽惑他人作出公眾妨擾罪成，分別被判１６個月及８個

月監禁，兩罪同時執行並即時入獄；另一名發起人朱耀明則一項串謀作出公眾妨擾罪成，被判監

１６個月，緩刑兩年。

法官在判詞中表示，案中各被告沒有表示對影響公眾的悔意，指律師們提交的案例中的被告

對妨礙公眾有侮意，才不應判監。（ｃｗ）（ｚｚ）

