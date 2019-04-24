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24/04/2019 12:35

【佔中判刑】林鄭：政府會尊重裁決，不評論判刑及日後檢控工作

　　《經濟通通訊社２４日專訊》行政長官林鄭月娥於佔中九子案判刑宣布前出發赴京，她於機
場外表示，政府會一如既往尊重法庭裁決，不會評論佔中案的判刑。她強調，香港是法治社會，
珍惜法治精神，不論政府或市民都尊重法律及嚴守法律。
　　對於案件對香港作為自由社會，尊重言論表達，集會遊行；即使相關案件交到法庭，她指看
不到對上述活動有影響。
　　她表示，本港有獨立檢控機制、獨立的司法機關，程序均按法律及檢控守則，決定不會受干
預。因此她不宜評論會否再就佔中案作檢控。（ｆｗ）（ｚｚ）

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