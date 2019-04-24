《經濟通通訊社２４日專訊》「佔中九子」案今日判刑，戴耀廷、陳健民、邵家臻及黃浩銘
被判即時入獄８－１６個月，朱健民、鍾耀華和李永達則緩刑兩年，張秀賢被判２００小時社會
服務令，陳淑莊則因身體問題押後判刑至６月１０日。
「佔中三子」戴耀廷、陳健民和朱耀明的代表律師指，會就３人的定罪上訴，亦會就戴耀廷
和陳健民的刑期上訴，認為刑期過重。
而邵家臻的代表律師亦說，會積極考慮上訴，對判刑感失望，指今次屬和平示威，不應判他
們監禁。（ｃｗ）（ｚｚ）
24/04/2019 16:38
【佔中判刑】三子代表律師指會上訴，邵家臻代表律師亦稱積極考慮
《經濟通通訊社２４日專訊》「佔中九子」案今日判刑，戴耀廷、陳健民、邵家臻及黃浩銘
被判即時入獄８－１６個月，朱健民、鍾耀華和李永達則緩刑兩年，張秀賢被判２００小時社會
服務令，陳淑莊則因身體問題押後判刑至６月１０日。
「佔中三子」戴耀廷、陳健民和朱耀明的代表律師指，會就３人的定罪上訴，亦會就戴耀廷
和陳健民的刑期上訴，認為刑期過重。
而邵家臻的代表律師亦說，會積極考慮上訴，對判刑感失望，指今次屬和平示威，不應判他
們監禁。（ｃｗ）（ｚｚ）
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【佔中判刑】戴耀廷、陳健民判監16個月即時入獄 邵家臻囚8個月或失議席
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