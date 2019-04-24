【佔中判刑】三子代表律師指會上訴，邵家臻代表律師亦稱積極考慮

《經濟通通訊社２４日專訊》「佔中九子」案今日判刑，戴耀廷、陳健民、邵家臻及黃浩銘

被判即時入獄８－１６個月，朱健民、鍾耀華和李永達則緩刑兩年，張秀賢被判２００小時社會

服務令，陳淑莊則因身體問題押後判刑至６月１０日。

「佔中三子」戴耀廷、陳健民和朱耀明的代表律師指，會就３人的定罪上訴，亦會就戴耀廷

和陳健民的刑期上訴，認為刑期過重。

而邵家臻的代表律師亦說，會積極考慮上訴，對判刑感失望，指今次屬和平示威，不應判他

們監禁。（ｃｗ）（ｚｚ）

