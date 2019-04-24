《神州經脈》人行推ＴＭＬＦ，習近平晤拉加德，滬指險守三千二

《神州經脈》人行今日（２４日）開展定向中期借貸便利（ＴＭＬＦ）操作，操作金額

２６７４億（人民幣．下同）。放水力度不大，市場未感振奮，滬綜指小幅高開後很快下插，跌

幅一度達１﹒３％，但午後多個板塊重拾升軌，助滬指跌幅收窄，最終倒升０﹒０９％，報

３２０１﹒６１點，險企三千二。電信、半導體等科技概念股爆發，深成指升１﹒１％，創業板

指更升２﹒１％，成分股中有１７隻股漲停。

另外，人行旗下媒體否認明日（２５日）起對農村金融機構定向降準１個百分點的傳聞，令

市場對寬鬆預期進一步落空，亦是今日市場表現疲乏的因素之一。

疲弱表現亦反映在成交額上，兩市全日成交僅６５２３億元，比上日（２３日）成交大減

１１％。



＊人行進行２６７４億ＴＭＬＦ＊



人民銀行公布，今日開展今年二季度定向中期借貸便利（ＴＭＬＦ）操作，操作金額為

２６７４億元人民幣，操作利率持平為３﹒１５％，較中期借貸便利（ＭＬＦ）利率優惠１５個

基點。此次為創設該工具以來第二次實施操作。

公告指，操作對象為符合相關條件並提出申請的大型商業銀行、股份制商業銀行和大型城市

商業銀行。操作期限為一年，到期可根據金融機構需求續做兩次，實際使用期限可達到三年。

人行於去年１２月１９日創設ＴＭＬＦ，向願意增加小微和民營企業貸款的銀行提供低成本

流動性支持，並於２０１９年１月２３日開展首次ＴＭＬＦ操作，金額為２５７５億元人民幣。



＊習近平見ＩＭＦ總裁拉加德＊



國家主席習近平２４日在人民大會堂會見國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總裁拉加德。習近平

指出，歡迎國際貨幣基金組織等國際機構更積極參與共建「一帶一路」，願通過這一合作，為「

一帶一路」沿線國家提供更好的公共產品。

人民銀行亦公布，人行行長易綱會見了國際貨幣基金組織總裁拉加德。雙方主要討論了全球

經濟金融形勢、中國與國際貨幣基金組織合作等議題。



＊特斯拉否認自燃原因為電池短路＊



針對上海特斯拉自燃事件，有媒體報道引述特斯拉中國女發言人表示，否認上海特斯拉自燃

原因的報道，指目前相關事件正在權威部門的主導下進行調查，並未形成任何初步判定或結論。

特斯拉將積極配合調查工作，及時公布調查結果。特斯拉２２日曾經就事件，派出團隊核實事故

。



＊傳英國禁華為參與５Ｇ網絡核心部分建設＊



外電引述英國安全方面的消息人士表示，英國將禁止華為參與英國５Ｇ網絡所有核心部分的

建設，而對於非核心部分的參與將設置限制。

而據英媒早前報道稱，英國將允許華為有限度地參與英國的５Ｇ網絡建設，包括天線和其他

非核心基礎設施。華為表示對有關報道表示歡迎，稱等待政府正式公告期間，華為將繼續與政府

和行業合作。



＊台金管會要求鴻海做好接班人資訊揭露＊



鴻海董事長郭台銘上周宣布參選國民黨台灣總統初選，震動台灣政壇，台灣金管會主委顧立

雄今日表示，證交所會要求鴻海做好相關接班人等重大資訊揭露。

鴻海曾發布聲明稱，有關董事長個人生涯規劃，若有具體訊息將依規定辦理，又強調公司各

事業群獨立運作，日常營運皆由專業經理人負責。（ｃａ）

