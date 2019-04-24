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即市新聞

24/04/2019 17:05

《神州經脈》人行推ＴＭＬＦ，習近平晤拉加德，滬指險守三千二

　　《神州經脈》人行今日（２４日）開展定向中期借貸便利（ＴＭＬＦ）操作，操作金額
２６７４億（人民幣．下同）。放水力度不大，市場未感振奮，滬綜指小幅高開後很快下插，跌
幅一度達１﹒３％，但午後多個板塊重拾升軌，助滬指跌幅收窄，最終倒升０﹒０９％，報
３２０１﹒６１點，險企三千二。電信、半導體等科技概念股爆發，深成指升１﹒１％，創業板
指更升２﹒１％，成分股中有１７隻股漲停。
　　另外，人行旗下媒體否認明日（２５日）起對農村金融機構定向降準１個百分點的傳聞，令
市場對寬鬆預期進一步落空，亦是今日市場表現疲乏的因素之一。
　　疲弱表現亦反映在成交額上，兩市全日成交僅６５２３億元，比上日（２３日）成交大減
１１％。

＊人行進行２６７４億ＴＭＬＦ＊

　　人民銀行公布，今日開展今年二季度定向中期借貸便利（ＴＭＬＦ）操作，操作金額為
２６７４億元人民幣，操作利率持平為３﹒１５％，較中期借貸便利（ＭＬＦ）利率優惠１５個
基點。此次為創設該工具以來第二次實施操作。
　　公告指，操作對象為符合相關條件並提出申請的大型商業銀行、股份制商業銀行和大型城市
商業銀行。操作期限為一年，到期可根據金融機構需求續做兩次，實際使用期限可達到三年。
　　人行於去年１２月１９日創設ＴＭＬＦ，向願意增加小微和民營企業貸款的銀行提供低成本
流動性支持，並於２０１９年１月２３日開展首次ＴＭＬＦ操作，金額為２５７５億元人民幣。

＊習近平見ＩＭＦ總裁拉加德＊

　　國家主席習近平２４日在人民大會堂會見國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總裁拉加德。習近平
指出，歡迎國際貨幣基金組織等國際機構更積極參與共建「一帶一路」，願通過這一合作，為「
一帶一路」沿線國家提供更好的公共產品。
　　人民銀行亦公布，人行行長易綱會見了國際貨幣基金組織總裁拉加德。雙方主要討論了全球
經濟金融形勢、中國與國際貨幣基金組織合作等議題。

＊特斯拉否認自燃原因為電池短路＊

　　針對上海特斯拉自燃事件，有媒體報道引述特斯拉中國女發言人表示，否認上海特斯拉自燃
原因的報道，指目前相關事件正在權威部門的主導下進行調查，並未形成任何初步判定或結論。
特斯拉將積極配合調查工作，及時公布調查結果。特斯拉２２日曾經就事件，派出團隊核實事故


＊傳英國禁華為參與５Ｇ網絡核心部分建設＊

　　外電引述英國安全方面的消息人士表示，英國將禁止華為參與英國５Ｇ網絡所有核心部分的
建設，而對於非核心部分的參與將設置限制。
　　而據英媒早前報道稱，英國將允許華為有限度地參與英國的５Ｇ網絡建設，包括天線和其他
非核心基礎設施。華為表示對有關報道表示歡迎，稱等待政府正式公告期間，華為將繼續與政府
和行業合作。

＊台金管會要求鴻海做好接班人資訊揭露＊

　　鴻海董事長郭台銘上周宣布參選國民黨台灣總統初選，震動台灣政壇，台灣金管會主委顧立
雄今日表示，證交所會要求鴻海做好相關接班人等重大資訊揭露。
　　鴻海曾發布聲明稱，有關董事長個人生涯規劃，若有具體訊息將依規定辦理，又強調公司各
事業群獨立運作，日常營運皆由專業經理人負責。（ｃａ）

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