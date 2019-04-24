《鍾之日記》央媽送特麻辣粉，短期降準料落空

《鍾之日記》４月２４日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



市場憂慮內地政策轉向之際，人行今日超預期送上定向中期借貸便利（ＴＭＬＦ，市場俗稱

特麻辣粉），不過操作額２６７４億元人民幣，對沖今日１６００億人幣的逆回購到期，全口徑

計，僅放水１０７４億元人幣，而且大部分分析均認為ＴＭＬＦ推出意味短期降準落空。

野村認為，今次ＴＭＬＦ操作有多重含義。首先，中國不太可能收緊流動性，人行仍需要以

一定速度擴大其貨幣基礎；其次是通過ＴＭＬＦ注入流動性以降低建準的需要。由於降準較其他

渠道所引起的關注度更高，預計人行將把降準留待Ａ股進入熊市之用。



＊Ａ場Ｖ型彈，險企三千二＊



ＴＭＬＦ推出意味短期降準落空，滬綜指小幅高開後很快往後插，跌幅一度達１﹒３％，但

午後多個板塊重拾上升動力，助滬指Ｖ型反彈，最終升０﹒０９％，報３２０１﹒６１點，險企

三千二。電信、半導體等科技概念股爆發，深成指升１﹒１％，創業板指更升２﹒１％，成分股

中有１７隻股漲停。兩市全日成交僅６５２３億元人民幣，比上日（２３日）成交大減１１％。



＊香江魚缸四連跌＊



Ａ股Ｖ型走勢，香江魚缸轉升動力不大，恆指全日最多跌２８０點至２９６８２點，收市跌

１５７﹒４１點至２９８０５﹒８３點，為連續第４個交易日下跌，累跌３２４點或１﹒１％，

主板成交９８５﹒１７億元，按日跌８﹒１％。

吉利（００１７５）執行董事兼副主席楊健，上周三（１７日）以每股平均價約１６﹒７２

元，在場內減持８４７﹒５萬股，該股全日受壓，跌５﹒３８％，報１６﹒８８元，為全日表現

最差藍籌。



＊降準無影內銀失望＊



人民銀行今日開展定向中期借貸便利（ＴＭＬＦ），操作額２６７４億元人民幣，操作利率

持平３﹒１５％，較中期借貸便利（ＭＬＦ）利率優惠１５個基點。按金額數字來看規模不少，

但考慮到公開市場有１６００億元逆回購到期，論全口徑計，人行今日放水僅１０７４億元人民

幣。

人行否認對農村金融機構定向降準１個百分點的傳聞，然後進行放水，這一系列操作，對市

場釋出一個明確的訊號，即人行只會通過ＭＬＦ和ＴＭＬＦ等工具對沖波動，但短期內沒有降準

的打算。市場對寬鬆預期再度落空，因此今日中港兩地魚缸表現乏力。

《證券日報》頭版評論稱，雖然中國經濟下行壓力有所緩解，但相信貨幣政策穩健的取向不

會改變，更加強調鬆緊適度。文章建議應該抓緊整理貨幣政策工具箱，包括建立對中小銀行實行

較低存款准備金率的政策框架等，使用定向ＭＬＦ及時向市場補充流動性，通過置換性降準來減

輕ＭＬＦ對部分金融機構的壓力，進一步打通和疏導貨幣政策傳導機制。

內銀股反應頹，中行（０３９８８）、工行（０１３９８）跌０﹒８％，建行

（００９３９）跌０﹒７％，農行（０１２８８）軟０﹒３％，惟交行（０３３２８）升

０﹒２％；中資券商走向個別，招商證券（０６０９９）挫２﹒８％，中信建投（０６０６６）

跌２﹒１％，海通證券（０６８３７）升１﹒７％，華泰六八八六（０６８８６）升０﹒８％。



＊取消漫遊費拖低收入，中移動、聯通績後齊跌＊



中移動（００９４１）披露首季業績，純利只有２３７億元人民幣，按年少賺８﹒３％，創

兩年最大跌幅。高盛即降其目標價，由８５元降至８３元，維持「持有」評級。大摩則維持「減

持」評級，目標價７０元。

瑞信指，中移動的手機服務收入按年下跌６﹒２％，較去年第四季下跌更多，相信仍受取消

手機流量漫遊費影響，下調２０１９財年盈利預測１﹒４％。不過，由於中移動有進取的５Ｇ資

本開支及增加２０１９財年的現金流，該行予其「中性」投資評級，目標價維持８４﹒５元。



同業聯通（００７６２）亦派成績，首季純利為３６﹒７５億人幣，按年增２２﹒３％。期

內，移動出帳用戶淨增數８１０萬戶，其中４Ｇ用戶淨增數１０５１﹒９萬戶。受到去年７月起

實施的取消手機流量漫遊費以及市場競爭加劇的影響，首季度移動服務收入亦下降５﹒２％。

中移動首季業績遜預期，全日走低並拖累大市，收跌１﹒１％，報７４﹒６５元；而中國聯

通早盤曾漲逾２％，但其後缺乏承接，收跌０﹒８％。



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