【駐滬專電】上交所和瑞交所簽合作備忘錄，將互發ＣＤＲ

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２４日上海專電》上交所公布，瑞士聯邦主席兼財政部長於

利﹒毛雷爾（Ｕｅｌｉ Ｍａｕｒｅｒ）及隨行官方、金融代表團一行昨日訪問上交所。上交所

當日與瑞士交易所簽署更新版合作諒解備忘錄，旨在加強兩所交流，共同探討通過存托憑證等方

式推進兩地市場上市合作可行性。

瑞士證券交易所主席羅密歐．拉謝爾稱，具體來說，瑞交所將協助中國公司在瑞士發行存托

憑證（ＣＤＲ），反過來瑞士上市公司將被允許在上交所發行ＣＤＲ，而且不僅僅只有股票，還

包括債券、基金等資產類別。今天簽訂還是意向性的框架協議，目前還沒有一個具體的時間表，

還需要完善技術等等問題。希望盡快啟動、推進相關工作，在未來幾個月能提供實際的產品。

拉謝爾說：「打個比方，如果中國投資者對於瑞士雀巢公司感興趣，未來可以在上交所購買

該公司的股票，反過來瑞士投資者也可在瑞交所購買已在上交所上市的股票。」

上交所相關負責人表示，瑞士是歐洲重要的金融中心，與瑞士資本市場加強合作，是切實推

進中國資本市場雙向開放，探索中國證券交易機構與境外資本市場合作新模式的重要舉措。

中國太平洋保險集團當日亦與瑞士再保險股份有限公司合作框架協議。

