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即市新聞

24/04/2019 08:56

【科創板】上交所：科創板受理企業招股書質量參差，加大問詢力度

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２４日上海專電》上交所昨日就科創板企業首輪問詢及回復
情況答記者問時表示，目前科創板受理企業披露的招股書質量參差不齊，與試點註冊制改革要求
以及市場各方期待還有一定差距，主要表現為五個「不夠」。
　　一是對科技創新相關事項披露不夠充分。比如，未充分披露核心技術的來源、研發團隊情況
、技術先進性程度、在國內外市場的地位及競爭優劣勢、技術的迭代性和可替代性、技術路線演
進和發展趨勢、知識產權保護及管理、核心技術產業化應用及收入佔比等。
　　二是企業業務模式披露不夠清晰。部分科創板招股書對業務模式特別是發行人主營業務、主
要產品或服務的基本情況披露不清楚，產供銷模式與財務數據缺乏對應關係，行業上下游經營和
競爭情況，披露比較分散、模糊。
　　三是企業生產經營和技術風險揭示不夠到位。不少招股書未結合科創企業的特點進行風險揭
示；未能對風險產生的原因和對發行人的影響程度進行充分披露，缺乏結合公司實際情況的定量
分析；有的風險因素披露違反規則要求，包含發行人競爭優勢及類似表述，風險揭示變成自我表
揚等。
　　四是信息披露語言表述不夠友好。有的招股書未能使用事實描述性語言、突出事件實質，而
使用市場推廣的宣傳用語，明顯美化甚至誇大；有的大篇幅披露與發行人相關度不大的行業等信
息；有的招股書則使用很多晦澀難懂的專業術語，有的未能盡量使用圖表、圖片或其他較為直觀
的披露方式，以及引用第三方數據或結論未注明資料來源等。
　　五是文件格式和內容安排不夠規範。比如部分招股書未能結合自身業務特點，披露重要性水
平的確定標準和依據；會計政策和會計估計的具體執行標準簡單照抄會計準則；各主體承諾事項
仍大量堆砌在重大事項提示部分，未能達到重大事項提示以簡要語言提醒投資者特別關注事項的
目的等。
　　上交所指，這些問題的存在，說明發行人和中介機構對如何落實以信息披露為中心的監管要
求，理解深度不夠、重視程度不夠、執行力度不夠。上交所提醒發行人及中介機構，務必嚴格按
照科創板註冊制相關規則要求製作、修改招股書。上交所將對存在突出問題的招股書，將刨根問
底，持續加大問詢力度。

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