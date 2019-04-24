《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》中國證監會發布《發行監管問答 關於
發行規模達到一定數量實行聯合保薦的相關標準》稱，為充分發揮聯合保薦的積極作用，提高保
薦工作質量，結合發行審核實踐，融資金額超過１００億元人民幣的ＩＰＯ項目、融資金額超過
２００億元人民幣的再融資項目可以按照《證券發行上市保薦業務管理辦法》相關規定實行聯合
保薦。
24/04/2019 09:07
【駐京專電】中證監：融資超１００億人幣ＩＰＯ可按規定聯合保薦
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》中國證監會發布《發行監管問答 關於
發行規模達到一定數量實行聯合保薦的相關標準》稱，為充分發揮聯合保薦的積極作用，提高保
薦工作質量，結合發行審核實踐，融資金額超過１００億元人民幣的ＩＰＯ項目、融資金額超過
２００億元人民幣的再融資項目可以按照《證券發行上市保薦業務管理辦法》相關規定實行聯合
保薦。
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