【科創板】上交所公布首輪問詢回覆，六維度拷問三公司

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２４日上海專電》上交所昨日公布晶晨股份、微芯生物與睿

創微納三間科創板受理企業的首輪問詢回覆，包括「發行人及保薦機構回覆意見」「會計師回覆

意見」和「律師補充法律意見」三份公開資料。

三間公司共涉及問題１５２個，主要體現在六大維度，包括公司股權結構、董監高等基本情

況；公司核心技術；公司業務；公司治理與獨立性；財務會計信息與管理層分析；其他事項。其

中，控制權和管理團隊的穩定性是上交所首當其衝關注的問題。

在對晶晨股份的問詢中，上交所首先問詢了未將公司實控人Ｃｈｅｎ Ｚｈｏｎｇ的父親陳

海濤認定為共同實際控制人，而只是將陳海濤列為「公司實際控制人的一致行動人」的原因。在

睿創微納共被問詢的５８個問題中，有１２個問題關於公司的股權結構、董監高等基本情況。上

交所指出，公司實控人馬宏持股比例較低（僅１８％），股權分散對發行人控制權穩定性及公司

治理有效性是否有影響，要求補充維持控制權穩定的措施或安排。

針對實控人直接持股比例不高、通過一致行動協議控制的初創團隊持股平台間接持股的微芯

生物，交易所則要求結合合伙協議約定，補充說明Ｘｉａｎｐｉｎｇ Ｌｕ在無任何權益份額的

情況下能夠對海粵門、海德睿博和海德康成進行控制的原因。

此外，歷次股權變動是否合法合規，是否存在股份代持，是否存在對賭協議也是問詢常規內

容。

上交所稱，下一步，將對提交和披露的回覆進行審核，視情況在十個工作日內啟動第二輪問

詢。第二輪問詢將更加聚焦，重點針對首輪問詢中發行人及中介機構沒有說清楚、講明白的重要

問題，通過刨根問底式問詢，要求發行人進一步披露信息，便於審核機構對相關事項作出審核判

斷，便於投資者在信息充分的情況下做出投資決策。

