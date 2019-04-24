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24/04/2019 11:03

【人行放水】光大固收：不宜簡單地以ＴＭＬＦ規模來揣測人行取態

　　《經濟通通訊社２４日專訊》人民銀行今日開展２６７４億元人民幣定向中期借貸便利
（ＴＭＬＦ）操作。光大證券固收研究團隊指出，相較於公開市場操作（ＯＭＯ）和中期便利借
貸（ＭＬＦ），ＴＭＬＦ可向銀行體系注入更長期限流動性，有助於破解信貸投放的流動性約束
。但同時也需意識到，影響流動性的因素較多，不宜簡單地以ＴＭＬＦ規模來揣測人行態度。
（ａｃ）

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