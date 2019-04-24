《經濟通通訊社２４日專訊》天眼查數據顯示，華為投資控股有限公司２３日新成立一家全
資子公司－－哈勃科技投資有限公司。
該公司註冊資本為７億元人民幣，由華為投資控股有限公司１００％控股，法定代表人、董
事長以及總經理均為白熠，經營範圍為創業投資業務。據報道，白熠同時是華為全球金融風險控
制中心總裁。（ｃａ）
24/04/2019 10:01
【華為動向】華為成立新公司，註冊資本７億元人幣，主營創投業務
《經濟通通訊社２４日專訊》天眼查數據顯示，華為投資控股有限公司２３日新成立一家全
資子公司－－哈勃科技投資有限公司。
該公司註冊資本為７億元人民幣，由華為投資控股有限公司１００％控股，法定代表人、董
事長以及總經理均為白熠，經營範圍為創業投資業務。據報道，白熠同時是華為全球金融風險控
制中心總裁。（ｃａ）
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