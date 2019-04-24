《經濟通通訊社２４日專訊》人民銀行２４日超預期地開展了２０１９年二季度定向中期借
貸便利（ＴＭＬＦ）操作，放水金額２６７４億人幣。中國金融期貨交易所研究院首席經濟學家
趙慶明表示，在一季度宏觀數據好於預期，且物價壓力有抬升趨勢、資本市場出現可觀漲幅的情
況下，貨幣政策必然趨勢謹慎，此次ＴＭＬＦ投放２６７４億元，規模屬於穩定平穩，邊際收緊
符合預調微調的要求，是目前最合適的工具。（ｃａ）
24/04/2019 10:48
【人行放水】人行超預期「特麻辣粉」，市場認為是目前最合適工具
《經濟通通訊社２４日專訊》人民銀行２４日超預期地開展了２０１９年二季度定向中期借
貸便利（ＴＭＬＦ）操作，放水金額２６７４億人幣。中國金融期貨交易所研究院首席經濟學家
趙慶明表示，在一季度宏觀數據好於預期，且物價壓力有抬升趨勢、資本市場出現可觀漲幅的情
況下，貨幣政策必然趨勢謹慎，此次ＴＭＬＦ投放２６７４億元，規模屬於穩定平穩，邊際收緊
符合預調微調的要求，是目前最合適的工具。（ｃａ）
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