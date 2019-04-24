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即市新聞

24/04/2019 11:11

【華為動向】華為大改革：２萬運營商業務員工將轉崗至消費者業務

　　《經濟通通訊社２４日專訊》有媒體報道稱，在２０１８年業績不佳後，華為運營商業務將
啟動改革，２萬名員工轉崗至消費者業務。
　　報道稱，在此背景下，華為運營商業務將啟動改革，富餘員工部分將內部疏導至消費者業務
。具體員工轉移比例華為內部並沒有正式通知，但有消費者業務內部員工透露，涉及的運營商業
務員工將超２萬人。
　　據悉，華為目前在全球擁有超１８萬名員工，運營商業務員工超１０萬人，消費者業務員工
超２萬人。華為方面目前暫未對此置評。（ｃａ）

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