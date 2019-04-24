【數據解讀】匯豐：內地經濟無過熱跡象，政策寬鬆不會被削減

《經濟通通訊社２４日專訊》匯豐首席中國經濟師屈宏斌團隊發表報告指出，最新內地宏觀

經濟數據顯示，今年ＧＤＰ增速可能超過官方目標範圍。但該行同時認為，由於經濟沒有過熱跡

象，內地政策寬鬆不會被削減。該行料內地全年ＧＤＰ增速將達６﹒６％，高於市場平均預估的

６﹒２％，及略高於官方目標範圍６％－６﹒５％。

匯豐指出，結合減稅和結構改革，基於競爭中立原則，這種信貸重新分配政策能產生更大的

增長效益，而不是通貨膨脹，同時亦有助於未來數年中國經濟走向由生產力驅動增長的更加可持

續發展道路。（ｗｌ）

