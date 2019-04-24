  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/04/2019 09:44

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶８６點子，報６﹒７２７８

　　《經濟通通訊社２４日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒７２０５，較上個交易日跌
１２３點子，連跌兩日。
　　人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開８６點子，報６﹒７２７８，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒７１９２。
　　分析指，今年以來美元對人民幣匯率，基本上是在６﹒９０－６﹒７０之間，三月更是在６
﹒７上下波動。這與去年人民幣匯率一天升貶幾百點、近千點相比，可說是相當穩。（ｃａ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
興證快訊24/04/2019
樓市創新高
國際動態24/04/2019
三星Galaxy Fold評測故障多 押後推
生財有道23/04/2019
《開市Good Morning》陳政深：宜換馬至防守性股份
國際動態23/04/2019
斯里蘭卡恐襲增至290死 港發紅色旅警
生財有道18/04/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：未持比亞迪不宜「跟車」
生財有道18/04/2019
自願醫保出台 整合保單懶人手冊
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金