【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶８６點子，報６﹒７２７８

《經濟通通訊社２４日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒７２０５，較上個交易日跌

１２３點子，連跌兩日。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開８６點子，報６﹒７２７８，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒７１９２。

分析指，今年以來美元對人民幣匯率，基本上是在６﹒９０－６﹒７０之間，三月更是在６

﹒７上下波動。這與去年人民幣匯率一天升貶幾百點、近千點相比，可說是相當穩。（ｃａ）

