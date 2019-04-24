《經濟通通訊社２４日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒７２０５，較上個交易日跌
１２３點子，連跌兩日。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開８６點子，報６﹒７２７８，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒７１９２。
分析指，今年以來美元對人民幣匯率，基本上是在６﹒９０－６﹒７０之間，三月更是在６
﹒７上下波動。這與去年人民幣匯率一天升貶幾百點、近千點相比，可說是相當穩。（ｃａ）
24/04/2019 09:44
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶８６點子，報６﹒７２７８
《經濟通通訊社２４日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒７２０５，較上個交易日跌
１２３點子，連跌兩日。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開８６點子，報６﹒７２７８，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒７１９２。
分析指，今年以來美元對人民幣匯率，基本上是在６﹒９０－６﹒７０之間，三月更是在６
﹒７上下波動。這與去年人民幣匯率一天升貶幾百點、近千點相比，可說是相當穩。（ｃａ）
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