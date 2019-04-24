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24/04/2019 08:35

【華為風波】英國擬同意華為有限度參與５Ｇ建設，多名大臣反對

　　《經濟通通訊社２４日專訊》據英國《每日電訊報》報道，由英國首相文翠珊擔任主席的英
國國家安全委員會，周二（２３日）同意讓華為有限度地參與英國的５Ｇ網絡建設，包括天線和
其它非核心基礎設施。
　　不過，報道指文翠珊內閣中的部分大臣已對委員會的決定表達了憂慮，包括內政大臣賈偉德
、外相侯俊偉、國防大臣韋廉信、國際貿易大臣霍理林以及國際發展大臣莫佩琳。（ｅｙ）

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