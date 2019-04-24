《經濟通通訊社２４日專訊》美國司法部周二（２３日）公開一份起訴書，起訴通用電氣
（ＧＥ）前工程師鄭曉慶（譯音）及商人張兆熙（譯音），兩人都是中國人，罪名是盜取公司商
業機密。
值得注意的是，今次美國政府在起訴書中明確指出，涉案有關商業間諜活動使中國受益，並
且獲得北京政府資助和其他支持。（ｅｙ）
24/04/2019 08:55
【貿易開戰】美司法部起訴ＧＥ華人工程師，其涉盜取公司商業機密
《經濟通通訊社２４日專訊》美國司法部周二（２３日）公開一份起訴書，起訴通用電氣
（ＧＥ）前工程師鄭曉慶（譯音）及商人張兆熙（譯音），兩人都是中國人，罪名是盜取公司商
業機密。
值得注意的是，今次美國政府在起訴書中明確指出，涉案有關商業間諜活動使中國受益，並
且獲得北京政府資助和其他支持。（ｅｙ）
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