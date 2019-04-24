【貿易開戰】美司法部起訴ＧＥ華人工程師，其涉盜取公司商業機密

《經濟通通訊社２４日專訊》美國司法部周二（２３日）公開一份起訴書，起訴通用電氣

（ＧＥ）前工程師鄭曉慶（譯音）及商人張兆熙（譯音），兩人都是中國人，罪名是盜取公司商

業機密。

值得注意的是，今次美國政府在起訴書中明確指出，涉案有關商業間諜活動使中國受益，並

且獲得北京政府資助和其他支持。（ｅｙ）

