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24/04/2019 11:08

【台灣選戰】台灣金管會：會要求鴻海做好郭台銘接班人資訊揭露

　　《經濟通通訊社２４日專訊》鴻海董事長郭台銘上周宣布參選國民黨台灣總統初選，震動台
灣政壇，台灣金管會主委顧立雄今日表示，證交所會要求鴻海做好相關接班人等重大資訊揭露。
　　鴻海曾發布聲明稱，有關董事長個人生涯規劃，若有具體訊息將依規定辦理，又強調公司各
事業群獨立運作，日常營運皆由專業經理人負責。（ｅｙ）

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