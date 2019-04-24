《經濟通通訊社２４日專訊》鴻海董事長郭台銘上周宣布參選國民黨台灣總統初選，震動台
灣政壇，台灣金管會主委顧立雄今日表示，證交所會要求鴻海做好相關接班人等重大資訊揭露。
鴻海曾發布聲明稱，有關董事長個人生涯規劃，若有具體訊息將依規定辦理，又強調公司各
事業群獨立運作，日常營運皆由專業經理人負責。（ｅｙ）
24/04/2019 11:08
【台灣選戰】台灣金管會：會要求鴻海做好郭台銘接班人資訊揭露
《經濟通通訊社２４日專訊》鴻海董事長郭台銘上周宣布參選國民黨台灣總統初選，震動台
灣政壇，台灣金管會主委顧立雄今日表示，證交所會要求鴻海做好相關接班人等重大資訊揭露。
鴻海曾發布聲明稱，有關董事長個人生涯規劃，若有具體訊息將依規定辦理，又強調公司各
事業群獨立運作，日常營運皆由專業經理人負責。（ｅｙ）
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