【一帶一路】習近平會見國際貨幣基金組織總裁拉加德

《經濟通通訊社２４日專訊》國家主席習近平２４日在人民大會堂會見國際貨幣基金組織（

ＩＭＦ）總裁拉加德。習近平指出，歡迎國際貨幣基金組織等國際機構更積極參與共建「一帶一

路」，願通過這一合作，為「一帶一路」沿線國家提供更好的公共產品。

習近平強調，中國一貫支持一個強有力、資源充足的國際貨幣基金組織。希望有關份額和治

理改革能順應時代潮流，反映新興市場國家的代表性和發言權，與他們在世界經濟中的地位相符

合。（ｃａ）

