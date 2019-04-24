  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/04/2019 13:50

【一帶一路】習近平會見國際貨幣基金組織總裁拉加德

　　《經濟通通訊社２４日專訊》國家主席習近平２４日在人民大會堂會見國際貨幣基金組織（
ＩＭＦ）總裁拉加德。習近平指出，歡迎國際貨幣基金組織等國際機構更積極參與共建「一帶一
路」，願通過這一合作，為「一帶一路」沿線國家提供更好的公共產品。
　　習近平強調，中國一貫支持一個強有力、資源充足的國際貨幣基金組織。希望有關份額和治
理改革能順應時代潮流，反映新興市場國家的代表性和發言權，與他們在世界經濟中的地位相符
合。（ｃａ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道24/04/2019
《開市Good Morning》林家亨：中海油現價可吸
興證快訊24/04/2019
樓市創新高
國際動態24/04/2019
三星Galaxy Fold評測故障多 押後推
生財有道23/04/2019
《開市Good Morning》陳政深：宜換馬至防守性股份
國際動態23/04/2019
斯里蘭卡恐襲增至290死 港發紅色旅警
生財有道18/04/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：未持比亞迪不宜「跟車」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金