《經濟通通訊社２４日專訊》國家主席習近平２４日在人民大會堂會見國際貨幣基金組織（
ＩＭＦ）總裁拉加德。習近平指出，歡迎國際貨幣基金組織等國際機構更積極參與共建「一帶一
路」，願通過這一合作，為「一帶一路」沿線國家提供更好的公共產品。
習近平強調，中國一貫支持一個強有力、資源充足的國際貨幣基金組織。希望有關份額和治
理改革能順應時代潮流，反映新興市場國家的代表性和發言權，與他們在世界經濟中的地位相符
合。（ｃａ）
24/04/2019 13:50
【一帶一路】習近平會見國際貨幣基金組織總裁拉加德
《經濟通通訊社２４日專訊》國家主席習近平２４日在人民大會堂會見國際貨幣基金組織（
ＩＭＦ）總裁拉加德。習近平指出，歡迎國際貨幣基金組織等國際機構更積極參與共建「一帶一
路」，願通過這一合作，為「一帶一路」沿線國家提供更好的公共產品。
習近平強調，中國一貫支持一個強有力、資源充足的國際貨幣基金組織。希望有關份額和治
理改革能順應時代潮流，反映新興市場國家的代表性和發言權，與他們在世界經濟中的地位相符
合。（ｃａ）
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