《經濟通通訊社２４日專訊》外電引述英國安全方面的消息人士表示，英國將禁止華為參與
英國５Ｇ網絡所有核心部分的建設，而對於非核心部分的參與將設置限制。
而據英媒早前報道稱，英國將允許華為有限度地參與英國的５Ｇ網絡建設，包括天線和其它
非核心基礎設施。（ｅｙ）
24/04/2019 15:58
【華為風波】傳英國將禁止華為參與建設該國５Ｇ網絡核心部分
《經濟通通訊社２４日專訊》外電引述英國安全方面的消息人士表示，英國將禁止華為參與
英國５Ｇ網絡所有核心部分的建設，而對於非核心部分的參與將設置限制。
而據英媒早前報道稱，英國將允許華為有限度地參與英國的５Ｇ網絡建設，包括天線和其它
非核心基礎設施。（ｅｙ）
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