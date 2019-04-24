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24/04/2019 17:27

【華為動向】華為否認２萬員工轉崗ＣＢＧ：可自由內部轉崗

　　《經濟通通訊社２４日專訊》華為官方回應稱，該消息不屬實。華為對內部人才流動持開放
和鼓勵的態度，面向員工開放全部內部崗位機會。
　　早前有媒體報道稱，在２０１８年業績不佳後，華為運營商業務（ＣＮＢＧ）將啟動改革，
２萬名員工轉崗至消費者業務（ＣＢＧ）。（ｃａ）

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