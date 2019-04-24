【華為動向】華為否認２萬員工轉崗ＣＢＧ：可自由內部轉崗

《經濟通通訊社２４日專訊》華為官方回應稱，該消息不屬實。華為對內部人才流動持開放

和鼓勵的態度，面向員工開放全部內部崗位機會。

早前有媒體報道稱，在２０１８年業績不佳後，華為運營商業務（ＣＮＢＧ）將啟動改革，

２萬名員工轉崗至消費者業務（ＣＢＧ）。（ｃａ）

