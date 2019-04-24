  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/04/2019 17:53

【版權黑洞】視覺中國告南京一醫院侵權：一審醫院敗訴二審撤原判

　　《經濟通通訊社２４日專訊》據了解，南京一家醫院在其微博中使用了從網上下載的５張圖
片，被視覺中國網站所屬的漢華易美（天津）圖像技術有限公司告上法院，並索賠２﹒８萬元人
民幣。南京鼓樓法院一審判決醫院敗訴，不過近日南京中院做出二審判決，認為漢華易美公司享
有涉案圖片信息網絡傳播權的證據不足，因此撤銷原判，駁回漢華易美公司的訴訟請求。（ｃａ

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道24/04/2019
【衝上雲霄】外圍因素漸回穩 中資航空業年內有望起飛！
香港政情24/04/2019
【佔中判刑】戴耀廷、陳健民判監16個月即時入獄 邵家臻囚8個月或失議席
剖析天下24/04/2019
媒體網絡增長成雞肋 迪士尼迎串流無限之戰
中國故事24/04/2019
專攻大件快遞市場 德邦股份坐大可期
剖析天下24/04/2019
印度具增長力 惟短期風險猶在
生財有道24/04/2019
《開市Good Morning》林家亨：中海油現價可吸
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金