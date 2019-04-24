《經濟通通訊社２４日專訊》據了解，南京一家醫院在其微博中使用了從網上下載的５張圖
片，被視覺中國網站所屬的漢華易美（天津）圖像技術有限公司告上法院，並索賠２﹒８萬元人
民幣。南京鼓樓法院一審判決醫院敗訴，不過近日南京中院做出二審判決，認為漢華易美公司享
有涉案圖片信息網絡傳播權的證據不足，因此撤銷原判，駁回漢華易美公司的訴訟請求。（ｃａ
）
24/04/2019 17:53
【版權黑洞】視覺中國告南京一醫院侵權：一審醫院敗訴二審撤原判
《經濟通通訊社２４日專訊》據了解，南京一家醫院在其微博中使用了從網上下載的５張圖
片，被視覺中國網站所屬的漢華易美（天津）圖像技術有限公司告上法院，並索賠２﹒８萬元人
民幣。南京鼓樓法院一審判決醫院敗訴，不過近日南京中院做出二審判決，認為漢華易美公司享
有涉案圖片信息網絡傳播權的證據不足，因此撤銷原判，駁回漢華易美公司的訴訟請求。（ｃａ
）
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