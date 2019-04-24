《投資智慧－鄧聲興》中央仍維持刺激經濟的力度

《投資智慧》內地首季度ＧＤＰ表現優於市場預期，按年增長達６﹒４％，各經濟數據呈現

回穩狀況。中央政治局會議對現行經濟的表態樂觀，會議更去掉以往「六穩」表述，進一步肯定

經濟整體平穩運行。不過，市場認為中國經濟已穩定下來，Ａ股借勢高位回吐。市場認為當局短

期再推出刺激政策之機會不大，特別是對貨幣政策不如早前般寬鬆，全面降準或降息的可能性更

小。

筆者則認為，市場或過分解讀會議內容。事實上，會議對「穩經濟」的大方向未變，當局在

肯定現行經濟狀況回穩的同時，亦重申「經濟運行仍然存在不少困難和問題，外部經濟環境總體

趨緊，國內經濟存在下行壓力，這其中既有周期性因素，但更多是結構性、體制性的」。相信當

局更大機會加大力度推出財政政策，相較貨幣政策更直接及成效更為易見。內地近期推出刺激內

需的政策對Ａ股及整體消費有明顯提振作用，故相信當局仍將繼續推出積極的財政政策，例如大

規模減費降稅舉措，削減多個行業的增值稅。



＊續實施積極財政政策及穩健貨幣政策＊



至於寬鬆貨幣政策並不會即時結束，當局會適度調整銀行信貸，特別是小微民企，但就不會

如以往「大水漫灌」般放水。日前國家主席習近平在中央財經委員會會議上作出明確指示，再度

強調支持實體經濟的政策立場，當中包括要「強化宏觀政策逆周期調節，財政政策要加力提效，

減稅降費要盡快落實到位，貨幣政策要鬆緊適度，根據經濟成長和價格形勢變化及時預調微調，

加大對實體經濟的金融支持」。由此可見，中央仍然維持刺激經濟的力度，相信會繼續實施積極

的財政政策和穩健的貨幣政策。《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

