《ＥＴＦ導航－陸頴詩》美經濟放緩速度料加劇，但不至衰退

《ＥＴＦ導航》上月美債孳息曲線出現倒掛，市場對美國經濟前景的疑慮隨之升溫。根據領

航最新發表的研究報告，我們仍然認為美國經濟不會在今年陷入衰退，但鑑於近期金融環境收緊

，以及經濟政策不確定性增加，我們已將２０１９年美國經濟衰退的可能性上調至３５％。

我們於年初發布的「領航２０１９年全球經濟及市場展望」指出，美國經濟增速料會在今年

逐步回落至２％。隨著多項領先經濟指標出現警告信號，加上金融環境趨緊和不確定性加劇，我

們現在預期經濟增速將以快於之前預測的速度回落至２％。由於美國經濟繼續增長，只是增速放

緩，故此仍然符合我們的基本預測。



＊金融環境趨緊及政策不確定性增加＊



美國經濟當前面對的其中一項風險，是金融環境趨緊。領航金融環境指數（ＶＦＣＩ）顯示

，美國前兩次經濟衰退都出現金融環境收緊的情況，這是由於家庭和企業的借貸成本上升，對經

濟增長構成風險，打擊投資者信心。

至於另一項風險，就是經濟政策的不確定性增加。根據我們的研究分析，經濟政策的不確定

性會對經濟基本面造成嚴重衝擊，甚至比金融環境更甚。事實上，如果政策不確定性長期存在，

對經濟基本面的影響就會增加，而與金融市場環境對經濟影響之間的差距就會擴大。金融市場討

厭不確定性，而能夠影響經濟的投資者及商業領袖也同樣厭惡不確定性。

此外，政策不確定性增加和金融市場環境趨緊的影響通常會持續一段時間。由於有關衝擊具

有一定的持續影響，例如未開展的業務無法恢復或已經放棄的消費，經濟基本面不能完全抵銷衝

擊的拖累及反彈，即使衝擊在一個季度後消退，全年的平均影響仍是負面。

我們預期政策不確定性和金融環境將在近期回落至較為正常的水平，接近２０１８年前三季

度的水平。然而，我們的分析顯示，除非經濟政策的明確性更大幅度地提升，又或者金融環境得

到寬鬆，否則這種反彈不大可能抵銷之前的經濟拖累。



＊政策不確定性造成的經濟拖累不僅限於美國＊



我們的研究部團隊亦發現，政策不確定性所造成的經濟拖累絕不僅限於美國；中國目前的金

融環境較為寬鬆，但政策不確定性指數卻從未如此高企，因此後者的影響比前者更甚。然而，歐

元區方面，由於這區的金融環境和主權國家制定的經濟政策之間有更強的聯動關係，因此情況正

好相反，金融環境的影響比政策不確定性更大。

總括而言，雖然我們認為美國經濟今年不會陷入衰退，但出現經濟低迷的可能性已經上升。

投資者應留意相關風險，並嚴守紀律及持正確視野，維持多元化及低成本的投資原則。

《領航投資香港董事總經理及香港區分銷業務部主管 陸頴詩》

