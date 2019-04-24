《樓市亮話－湯文亮》一個沒有真相，也沒有私隱的年代

《樓市亮話》這兩日城中熱話，並不是巴黎聖母院大火，也不是有地產商自律，不再用招標

賣樓，而是安哥偷食事件，有人問我對於這件事的意見，有甚麼意見？男歡女愛，可以天長地久

，亦可能只是一剎那光輝，有甚麼好講？就好似李后主老豆講，吹縐一池春水，關你乜事，唯一

可以講的現在已經進入了一個沒有私隱的年代。在今次事件之後，傳媒見到這類新聞有市場，就

會不斷發掘，好似發條橙一樣，直至大家厭倦這類新聞為止，以後，稍有頭面的人行事要小心一

些。



當大家以為這是一個沒有私隱年代，這又未必全對，原來這也是一個沒有真相年代，不少地

產商在過去一段時間，以招標方式賣樓，大家可以清楚睇到樓價是非常之高，但睇唔到高回贈，

就算銀行批核按揭貸款都只用中標價計算，高回贈則從缺，這個真相就從來沒有人去發掘，就算

我撰文話地產商賣樓上下其手，高樓價就大大聲講，高回贈連講都唔講，反而被人話我多事，仲

問我識唔識得玩招標？既然如此，我亦不再追尋真相，最奇怪的就是那些入標買新樓的買家亦不

追尋真相，除非，他們認為所拿到的回贈已經很高，追求真相可能會弄巧成拙，銀行會以光豬價

承造按揭，他們就要多付首期，所以，保持緘默為上策。



我認為最應該發掘真相的是銀行。如果以中標價承造按揭，成數可能變得相當高，不但違反

金管局指引，而且風險亦相對地增加，不過有人話銀行早已知道高回贈，但為了多做生意，唯有

隻眼開、隻眼閉。如果是真的話就大事件，較早前有人做假入息證明騙到銀行按揭貸款，被發覺

之後雖然已經清還所有貸款，但仍然被入罪，幸好只是緩刑，如果銀行對於高回贈隻眼開隻眼閉

，他日真相大白，問銀行借錢的人是不是要負上刑事責任？不要忘記，這是一個沒有私隱的年代

，更何況高回贈已經是半公開。

《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》

