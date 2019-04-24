《缸邊嫺談－黃惠嫺》舜宇光學（２３８２）將迎５Ｇ換機周期

《缸邊嫺談》２０１８年舜宇光學（０２３８２）收入同比增長１５﹒９％至２５９﹒３２

億元（人民幣．下同）；毛利同比增長２﹒３％至４９﹒１３億元；毛利率下跌了２﹒６個百分

點至１８﹒９％；股東應佔溢利同比下跌１４﹒２％至２４﹒９１億元。



＊手機及車載鏡頭需求大＊



去年集團手機鏡頭出貨量大幅增長，特別是在高端產品方面。２０１８年集團的手機鏡頭出

貨量增長約５６﹒４％。今年３月集團的手機鏡頭出貨量同比增長４１﹒７％，環比增長

３１﹒９％，同比及環比的出貨量有不錯增長主要由於集團手機鏡頭市場的份額上升。現時智能

手機品牌主要在鏡頭升級上競爭，從單鏡頭，前置及後置的雙鏡頭，三鏡甚至四鏡頭，像數由

８００萬像到１３００萬像的鏡頭，預計今年多個手機品牌將會推出３鏡頭及３Ｄ鏡頭的新款手

機，相信未來會有更多中高端品牌推出的機款爭相效仿，從而帶來更多手機鏡頭的需求。



集團去年車載鏡頭的出貨量同比增長約２５﹒３％。今年３月車載鏡頭的出貨量為３﹒７３

萬個，環比增長３９﹒２％，同比增長３０﹒５％。車載鏡頭的需求由三個因素所帶動：一是法

規；二是高級駕駛輔助系統（「ＡＤＡＳ」）；三是自動及無人駕駛。除歐美日外，在亞洲其他

地方，如日本、印度等國都在計劃制定一些法規，限制使用某些特殊的ＡＤＡＳ技術。在法規需

求帶動下，車載鏡頭需求增長快速。另外，現時已有多間車廠投入資源研發自動駕駛，ＡＤＡＳ

是發展自動駕駛或無人駕駛必備的系統，而鏡頭是ＡＤＡＳ必備的裝置，超過８０％的ＡＤＡＳ

技術都會運用到攝像頭，甚至部分技術將攝像頭作為主要的解決方案。現時大部分高端汽車已配

備有車載鏡頭，相信未來會推展至中高端及中低端的汽車上使用。若未來每一架生產的汽車都配

備有一個甚至多個車載鏡頭以實行汽車智能化、自動駕駛及無人駕駛下，車載鏡頭的需求將會大

大提升。



＊５Ｇ手機升級＊



未來將會因為５Ｇ網絡的出現而再次出現換機潮，５Ｇ網絡即將商用，其傳輸速度較現時的

４Ｇ網絡快１００倍，雖然手機鏡頭不是５Ｇ網絡產業鏈中的主打，但要迎合更快的網絡，手機

運行的速度將需要升級以迎合５Ｇ網絡的落地，相信此５Ｇ換機潮將於２０２０年開始出現，這

將會為集團帶來更多的收入。

舜宇提出，２０１９年手機鏡頭出貨量按年增長為２５％－３０％；車載鏡頭出貨量增長為

２５％；手機相機模組出貨量增長為２０％－２５％，並同時預期今年的毛利率會有改善，隨著

舜宇已開始大規模生產高端三攝手機相機模組，包括具有更高光學變焦的潛望鏡式，以及３Ｄ感

應模組，迎合市場需求，長遠有利提高其盈利能力，加上受惠產品組合優化下，相信集團今年的

毛利率將會得到改善。再者中美將會達成貿易協議，經濟下行的壓力減輕，而中高端品牌的升級

戰，將會帶動手機鏡頭的需求，集團未來的收入及利潤將會回復較好的增長。投資者可考慮於現

水平增持或吸納，目標價為１１６﹒８元。《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

