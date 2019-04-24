【北水炒Ｄ乜】北水流入６﹒５億，買平保萬洲融創沽建行騰訊蒙牛

《經濟通通訊社２４日專訊》大市周二走勢反覆，早市低開１８０點後，曾低見２９７５５

點，跌２０８點，受油價影響，油股獨領風騷，午後恆指一度反彈至三萬關之上，高見

３００５５點，漲９２點，惟大市表現走弱，豬肉股午後接力造好，但亦難以扭轉大市表現。恆

指全日牛皮，收報２９９６３點，跌不足１點。

北水淨流入６﹒４９億人民幣，按額度計算，北水淨買入最多的個股依次是中國平安

（０２３１８）、萬洲國際（００２８８）及融創中國（０１９１８）；淨賣出最多的依次是建

設銀行（００９３９）、騰訊（００７００）及蒙牛（０２３１９）。

主板成交額１０７１﹒７８億元，較上個交易日升１７﹒５％，港股通成交１５２﹒２９億

元，佔總成交１４﹒２％。



＊平保繼續獲北水垂青＊



平保繼續受北水追捧，獲７﹒８７億元北水買入，股價升０﹒７％，內地由於豬瘟問題，導

致豬價急升，萬洲股價升４﹒２３％，有３﹒６７億元北水流入該股。而中央政府上周五在中央

政治局會議上重申房住不炒，融創獲２﹒５億元北水買入，股價跌近４％。

市場憂慮中央寬鬆政策告一段落，建行股價跌０﹒７％，遭３﹒１２億元北水沽出，騰訊宣

布與任天堂合作，但股價僅升０﹒４％，１﹒２４億元北水流出該股，而蒙牛就被１﹒１６億元

北水沽出，股價升０﹒５３％。（ｓｋ）

