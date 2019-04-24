《日入而息》佔中案判刑，港交所冀今年推Ａ股期貨，人行放水

《今天重點》﹡港交所稱同股不同權納入互聯互通細節準備中，評論上市改革尚早；袍金加

幅達五成，史美倫指薪金水平仍落後同業

﹡港鐵稱日出康城第十一期發展項目共接獲１１份標書

﹡佔中三子首項控罪被判囚１６個月，朱耀明緩刑２年；張秀賢判２００小時

社服令，邵家臻囚８月或失議席；三子代表律師指會上訴，邵家臻代表律師

亦稱積極考慮；林鄭月娥稱政府會尊重裁決，不評論判刑及日後檢控工作

﹡法官表示案件不符公民抗命原則；爭普選卻忘對市民影響



《即日市況》﹡港股走勢反覆，全日收報２９８０５跌１５７點，十天線得而復失



《深滬股市》﹡人行放水滬指升０﹒１％險守三千二，成交６５２３億



《美元匯價》﹡美匯似有機會突破，歐元好倉須做好風險管理；歐元最新報１﹒１２０８

╱１０，日圓最新報１１１﹒８４╱８７



《公司業績》﹡天津創業環保（０１０６５）首季度少賺１４﹒７％

﹡天津發展（００８８２）附屬力生製藥首季賺４４４３萬元人民幣，升９％

﹡長虹佳華（０８０１６）首季多賺近五成半至９４７０萬元

﹡ＡＥＯＮ信貸（００９００）全年賺４﹒４億元升１８％，末期息２２仙

﹡分眾傳媒去年少賺３％，擬每十股派１元人幣



《公司資訊》﹡同仁資源（０８１８６）澄清指臨時櫃檯每手買賣單位為２５００股

﹡報道指鬥魚及瑞幸咖啡齊轉赴美國上市

﹡亞博科技（０８２７９）中標廣西體育彩票管理中心終端機項目

﹡佳兆業健康（００８７６）與中融信託簽戰略合作框架協議，開拓大健康領

域發展

﹡易生活（００２２３）與數據分析公司合作，共同開發產品

﹡信達生物（０１８０１）抗癌免疫治療試驗完成首例患者給藥

﹡美瑞健康（０２３２７）聯營雲南漢素購大麻基生物製藥商３５％權益

﹡致豐（０１７１０）去年毛利率受壓，料今年可回到合理水平

﹡泰和小貸（０８２５２）向聯交所遞交申請轉主板上市

﹡復星旅遊文化（０１９９２）首季營業額按年升１１％，創五年新高

﹡華人文化與美國探索公司開發線下娛樂業務及ＳＴＥＭ教育產品

﹡鼎億（００５０８）旗下公司以７８００萬元人幣認購微言股份

﹡僑雄（００３８１）向綿陽索償逾３０００萬元，反被提清盤呈請

﹡港鐵（０００６６）延長３﹒３％扣減優惠至４０周，獲陳帆稱讚從善如流

﹡設計都會（０１５４５）超購近５５倍，下限定價

﹡ＡＥＯＮ信貸財務（００９００）目前無意放棄中國業務

﹡港交所（００３８８）同股不同權納入互聯互通細節準備中，評論上市改革

尚早；袍金加幅達五成，史美倫稱薪金水平仍落後同業

﹡東建國際（００３２９）主席兼執行董事馮海辭任，今日起生效

﹡證監會表示冠均國際控股（０１６２９）股權集中於極少數股東

﹡祝瑞敏辭任中國銀河（０６８８１）首席財務官

﹡南海控股（００６８０）旗下「半島．城邦」四期成交額暫錄得約６２億元

人幣

﹡基泰和（０１２８１）與ＭＩ能源（０１５５５）及遠東合作，收購加拿大

油氣資產

﹡港鐵（０００６６）日出康城第十一期發展項目共接獲１１份標書

﹡維亞生物科技（０１８７３）明起招股，入場費約２２２７元



《國企紅籌》﹡大悅城地產（００２０７）首季合同銷售總金額９億元人民幣

﹡中石油（００８５７）與中海油就北部灣區塊簽訂合作合同

﹡華泰六八八六（０６８８６）已向美國提交分拆ＡｓｓｅｔＭａｒｋ上市相

關文件

﹡中國恆天立信國際（００６４１）接納銀行融資，涉不高於２﹒４６億元



《神州民企》﹡騰訊（００７００）入股阿根廷流動支付程式Ｕａｌａ；微信支付與同程藝

龍合作，信用分達標者可獲先住酒店後付款優惠

﹡山東墨龍（００５６８）公布季度報告後，Ｈ股下午復牌

﹡佳兆業物業（０２１６８）旗下佳科智能與星河集團戰略合作，發展惠州項

目

﹡浙江永安（０８２１１）就收購北京太比雅舉行的臨時股東大會延期

﹡中國多金屬（０２１３３）建議更改中文名稱為「信盛礦業集團」

﹡信陽毛尖（００３６２）借殼收購過程成功，未來主業將轉為茶產業



《中國要聞》﹡習近平會見國際貨幣基金組織總裁拉加德；人行行長易綱會見國際貨幣基金

組織總裁拉加德

﹡六安市住建局表示暫停碧桂園７項目預售許可和網簽備案

﹡內地部署全面實施市場准入負面清單制度工作

﹡西藏林芝市墨脫縣發生６﹒３級地震，暫未接傷亡報告

﹡建材反壟斷告誡會：企業及協會要進行自查

﹡特斯拉發言人否認上海特斯拉自燃原因為電池短路

﹡順豐首季多賺２８％，擬發可轉債募資最多６５億元人民幣

﹡長城資產成功發行１５０億元人民幣金融債

﹡上交所公布首輪問詢回覆，六維度拷問三公司

﹡李克強稱實施好更大規模減稅，落實降低社保費率政策

﹡中證監表示融資超１００億元人民幣ＩＰＯ可按規定聯合保薦

﹡北京新推４宗土地，起始總價超９１億元

﹡內地一季度居民收入榜：上海人均１﹒８７萬元居首

﹡貝恩表示去年中國私募股權市場人幣募資規模急降逾八成

﹡華為大改革：２萬運營商業務員工將轉崗至消費者業務；華為成立新公司，

註冊資本７億元人幣，主營創投業務；華為否認２萬員工轉崗ＣＢＧ：可自

由內部轉崗

﹡努欽與萊特希澤率領代表團下周前往北京進行貿易談判

﹡人行ＴＭＬＦ停逆回購，今有１６００億逆回購到期；人行超預期「特麻辣

粉」，市場認為是目前最合適工具；人行進行２６７４億ＴＭＬＦ，今年第

二次，利率持平

﹡光大固收表示不宜簡單地以ＴＭＬＦ規模來揣測人行取態

﹡賈躍亭帳戶又被凍結７﹒９億，名下欠款超７０億

﹡國際刑警組織主席孟宏偉被指受賄，最高檢決定逮捕

﹡民生證券表示預計短期內股市進入窄幅震盪

﹡內地發布首個企業採購團體標準，５月起實施

﹡機構指內地百城住宅庫存近兩個月暫時性回落

﹡視覺中國告南京一醫院侵權：一審醫院敗訴二審撤原判



《寶島快訊》﹡台股平收，報１１０２７﹒６４點

﹡台灣金管會表示會要求鴻海做好郭台銘接班人資訊揭露



《其他消息》﹡佔中三子首項控罪被判囚１６個月，朱耀明緩刑２年；張秀賢判２００小時

社服令，邵家臻囚８月或失議席；三子代表律師指會上訴，邵家臻代表律師

亦稱積極考慮

﹡公民黨表示判處多人入獄無助消弭社會撕裂、撫平傷口

﹡各被告抵達法院，籲支持者堅持原則及參加周日的遊行

﹡林鄭月娥稱政府會尊重裁決，不評論判刑及日後檢控工作

﹡法官表示案件不符公民抗命原則；爭普選卻忘對市民影響

﹡邵家臻稱引刀成一快，事就這樣成了

﹡建制派認為判刑輕，稱會認真討論褫奪議員資格一事

﹡梁君彥稱將按程序、法律、議規處理解除議員職務議案

﹡陳淑莊稱左腦有４﹒２厘米腦膜瘤，須手術切除及電療；陳淑莊因需動腦部

手術，其判刑押後至６月１０日

﹡民主派表示審訊是政治迫害，感難過憤怒；促特首下台

﹡金管局發現一內銀進行複雜交易，促機構若有類似融資安排即時檢討

﹡深股通額度全日用９﹒８３億元；滬股通全日流走１９﹒４億，外資陸股通

淨賣出３５億元

﹡美聯表示即使共享辦公室需求減少，也不會影響商廈供應；商廈市場將現Ｖ

型反彈，料全年價格最多升一成

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