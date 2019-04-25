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即市新聞

25/04/2019 07:46

《日出而作》美股偏軟，美匯創２２個月高，ＦＢ首季收入勝預期

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：　
　　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２６５９７．０５　跌　　５９．３４點╱０．２２％　
　　　　　　　　標普５００　　　　　２９２７．２５　跌　　　６．４３點╱０．２２％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　８１０２．０２　跌　　１８．８１點╱０．２３％　
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７４７１．７５　跌　　５１．３２點╱０．６８％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２３１３．１６　升　　７７．６５點╱０．６３％　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５５７６．０６　跌　　１５．６３點╱０．２８％　
　　
　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１２．１５，歐元兌美元１．１１５４
　
　　《最新資訊》﹡ｆｂ季績勝預期，劍橋分析醜聞或被罰５０億美元
　　　　　　　　﹡微軟第三季多賺近兩成勝預期，雲業務表現搶鏡
　　　　　　　　﹡南韓首季經濟意外萎縮０﹒３％，為金融危機以來最差
　　　　　　　　﹡傳被警方帶走，巨人網絡史玉柱發微博痛斥造謠者
　　　　　　　　﹡發鈔行帶頭出手，中銀（０２３８８）加３個月定存息
　　　　　　　　﹡納指創新高後倒跌，微軟ＦＢ盤後急升，美債息跌
　　　　　　　　﹡美元強勢，德國數據差拖累歐元跌至２２個月新低
　　　　　　　　﹡國際合作論壇今北京揭幕，邱騰華港角色更為重要
　　　　　　　　﹡官媒評論降準落空，政策轉向「寬財政＋緊信用」
　　　　　　　　﹡蘇格蘭準備在２０２１年５月之前舉行第二次獨立公投
　　　　　　　　﹡港航股東ＦＩＰ疑陷內鬥，指前董事轉讓股份無效
　　　　　　　　﹡Ｄａｖｉｄ　Ｗｅｂｂ：民行或涉及一宗就證監指出的複雜融資項目
　　　　　　　　﹡馬雲回應仍望阿里巴巴能夠在港上市
　　　　　　　　﹡張勇卸任天貓法定代表，「８５後」蔣凡接棒
　　　　　　　　﹡維達國際（０３３３１）首季經營溢利升２﹒７％
　
　　《中國要聞》﹡報道指西部大開發及東北振興新政將出台
　　　　　　　　﹡國資委表示央企在「一帶一路」沿線承擔３１２０個項目
　　　　　　　　﹡白山科技、博拉網絡科創板上市申請獲受理
　　　　　　　　﹡新一輪科創板測試開展，限制買賣申報價格

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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