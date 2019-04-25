《日出而作》美股偏軟，美匯創２２個月高，ＦＢ首季收入勝預期

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２６５９７．０５ 跌 ５９．３４點╱０．２２％

標普５００ ２９２７．２５ 跌 ６．４３點╱０．２２％

納斯達克 ８１０２．０２ 跌 １８．８１點╱０．２３％

倫敦富時１００ ７４７１．７５ 跌 ５１．３２點╱０．６８％

法蘭克福ＤＡＸ １２３１３．１６ 升 ７７．６５點╱０．６３％

巴黎ＣＡＣ４０ ５５７６．０６ 跌 １５．６３點╱０．２８％



﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１２．１５，歐元兌美元１．１１５４



《最新資訊》﹡ｆｂ季績勝預期，劍橋分析醜聞或被罰５０億美元

﹡微軟第三季多賺近兩成勝預期，雲業務表現搶鏡

﹡南韓首季經濟意外萎縮０﹒３％，為金融危機以來最差

﹡傳被警方帶走，巨人網絡史玉柱發微博痛斥造謠者

﹡發鈔行帶頭出手，中銀（０２３８８）加３個月定存息

﹡納指創新高後倒跌，微軟ＦＢ盤後急升，美債息跌

﹡美元強勢，德國數據差拖累歐元跌至２２個月新低

﹡國際合作論壇今北京揭幕，邱騰華港角色更為重要

﹡官媒評論降準落空，政策轉向「寬財政＋緊信用」

﹡蘇格蘭準備在２０２１年５月之前舉行第二次獨立公投

﹡港航股東ＦＩＰ疑陷內鬥，指前董事轉讓股份無效

﹡Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ：民行或涉及一宗就證監指出的複雜融資項目

﹡馬雲回應仍望阿里巴巴能夠在港上市

﹡張勇卸任天貓法定代表，「８５後」蔣凡接棒

﹡維達國際（０３３３１）首季經營溢利升２﹒７％



《中國要聞》﹡報道指西部大開發及東北振興新政將出台

﹡國資委表示央企在「一帶一路」沿線承擔３１２０個項目

﹡白山科技、博拉網絡科創板上市申請獲受理

﹡新一輪科創板測試開展，限制買賣申報價格

