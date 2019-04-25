  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/04/2019 07:51

《華爾街內望》納指創新高後倒跌，微軟ＦＢ盤後急升，美債息跌

　　《經濟通通訊社２５日專訊》美國股市標普５００指數周三（２４日）下跌，上日曾創紀錄
新高；納指亦在稍早升至歷史新高後逆轉走勢收低。由於微軟及Ｆａｃｅｂｏｏｋ在收市後公布
季績，而亞馬遜及英特爾等大公司則會在周四下午公布業績，許多投資者持觀望態度。
　　道指收跌５９點或０﹒２％，至２６５９７點；標普５００指數收挫６點或０﹒２％，至
２９２７點；納指收低１８點或０﹒２％，至８１０２點。
　　科技股在尾市倒跌，費城半導體指數仍上漲０﹒９５％，當中德州儀器公司在季度業績公布
後上漲１﹒８％。
　　卡特彼勒股價下跌３％，由於成本上升打擊建築設備業務的利潤率。ｅＢａｙ股價上漲
５﹒５％，此前公司上調全年收入及盈利預測。
　　波音股價收高０﹒４％，未有受公司之前因７３７　ＭＡＸ機型停飛放棄今年財測，及上季
收入低於預期的負面消息影響。
　　收市後，微軟及ｆｂ公布季績，表現皆勝市場預期，前者盤後股價升３﹒９％，後者急漲７
﹒６％。
　　美債收益率全線走低，因在加拿大央行放棄加息、德國及澳洲公佈疲弱數據，以及美國標售
４１０億美元５年期新債獲強勁需求後，投資者大舉買入美債避險。１０年期美債收益率跌
４﹒６９個點子，報２﹒５１８１％。（ｍｎ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
中國故事25/04/2019
港人轉型出路 「深圳墾丁」開民宿
國際動態25/04/2019
金正恩今晤普京 冀俄助鬆綁制裁
生財有道24/04/2019
【衝上雲霄】外圍因素漸回穩 中資航空業年內有望起飛！
香港政情24/04/2019
【佔中判刑】戴耀廷、陳健民判監16個月即時入獄 邵家臻囚8個月或失議席
剖析天下24/04/2019
媒體網絡增長成雞肋 迪士尼迎串流無限之戰
中國故事24/04/2019
專攻大件快遞市場 德邦股份坐大可期
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金