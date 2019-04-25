《華爾街內望》納指創新高後倒跌，微軟ＦＢ盤後急升，美債息跌

《經濟通通訊社２５日專訊》美國股市標普５００指數周三（２４日）下跌，上日曾創紀錄

新高；納指亦在稍早升至歷史新高後逆轉走勢收低。由於微軟及Ｆａｃｅｂｏｏｋ在收市後公布

季績，而亞馬遜及英特爾等大公司則會在周四下午公布業績，許多投資者持觀望態度。

道指收跌５９點或０﹒２％，至２６５９７點；標普５００指數收挫６點或０﹒２％，至

２９２７點；納指收低１８點或０﹒２％，至８１０２點。

科技股在尾市倒跌，費城半導體指數仍上漲０﹒９５％，當中德州儀器公司在季度業績公布

後上漲１﹒８％。

卡特彼勒股價下跌３％，由於成本上升打擊建築設備業務的利潤率。ｅＢａｙ股價上漲

５﹒５％，此前公司上調全年收入及盈利預測。

波音股價收高０﹒４％，未有受公司之前因７３７ ＭＡＸ機型停飛放棄今年財測，及上季

收入低於預期的負面消息影響。

收市後，微軟及ｆｂ公布季績，表現皆勝市場預期，前者盤後股價升３﹒９％，後者急漲７

﹒６％。

美債收益率全線走低，因在加拿大央行放棄加息、德國及澳洲公佈疲弱數據，以及美國標售

４１０億美元５年期新債獲強勁需求後，投資者大舉買入美債避險。１０年期美債收益率跌

４﹒６９個點子，報２﹒５１８１％。（ｍｎ）

