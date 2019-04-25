《經濟通通訊社２５日專訊》歐元兌美元周三（２４日）跌至２２個月低位，此前德國數據
顯示，德國企業信心在４月意外惡化，歐元兌美元下跌０﹒７％，報１﹒１１５２美元，為
２０１７年６月以來最低。
美元指數上漲０﹒５％，報９８﹒１１９，為２０１７年６月以來最高。
美元兌日圓上漲０﹒３％，報１１２﹒１７日圓，外界普遍預計日本央行今日結束議息會議
後將宣布維持貨幣政策不變。
澳元兌美元急跌０﹒６％，此前澳洲通脹數據較預期弱，增強減息的可能性。（ｍｎ）
25/04/2019 07:52
《匯市走勢》美元強勢，德國數據差拖累歐元跌至２２個月新低
《經濟通通訊社２５日專訊》歐元兌美元周三（２４日）跌至２２個月低位，此前德國數據
顯示，德國企業信心在４月意外惡化，歐元兌美元下跌０﹒７％，報１﹒１１５２美元，為
２０１７年６月以來最低。
美元指數上漲０﹒５％，報９８﹒１１９，為２０１７年６月以來最高。
美元兌日圓上漲０﹒３％，報１１２﹒１７日圓，外界普遍預計日本央行今日結束議息會議
後將宣布維持貨幣政策不變。
澳元兌美元急跌０﹒６％，此前澳洲通脹數據較預期弱，增強減息的可能性。（ｍｎ）
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