《匯市走勢》美元強勢，德國數據差拖累歐元跌至２２個月新低

《經濟通通訊社２５日專訊》歐元兌美元周三（２４日）跌至２２個月低位，此前德國數據

顯示，德國企業信心在４月意外惡化，歐元兌美元下跌０﹒７％，報１﹒１１５２美元，為

２０１７年６月以來最低。

美元指數上漲０﹒５％，報９８﹒１１９，為２０１７年６月以來最高。

美元兌日圓上漲０﹒３％，報１１２﹒１７日圓，外界普遍預計日本央行今日結束議息會議

後將宣布維持貨幣政策不變。

澳元兌美元急跌０﹒６％，此前澳洲通脹數據較預期弱，增強減息的可能性。（ｍｎ）

