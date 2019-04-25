《盤前攻略》港股有冷卻跡象，恒指今早或低開二百點

《經濟通通訊社２５日專訊》隔晚美股表現回吐並低收，盤後ＦＢ及特斯拉公布業績，其中

ＦＢ營收及活躍用戶數勝預期，盤後曾漲１０％；而特斯拉首季營收達４５﹒４１億美元但遜預

期，盤後輕微下跌０﹒１％；微軟雲收入大增帶動業績造好，盤後股價揚３﹒５％。另外，加國

放棄加息，推動美元指數走強，並突破９８關口，創下近１年新高。投資者期待本周公布的美國

ＧＤＰ數據，市場預料今季經濟成長２﹒２％至３﹒４％。道指最終收報２６５９７點，跌５９

點或０﹒２２％。納指收報８１０２點，跌１８點或０﹒２３％。標指收報２９２７點，跌６點

或０﹒２２％。



＊夜期回落低水近二百點，ＡＤＲ全線下挫＊



港股夜期收報２９６２７點，跌１３３點，低水１７９點。

港股ＡＤＲ比例指數跌１７８點，報２９６２６點。預託證券全線下挫，騰訊跌

１﹒０６％，折合港元報３８８﹒８５元。匯控跌０﹒０３％，折合港元報６７﹒１８元。中移

動跌０﹒６９％，折合港元報７４﹒１３。友邦跌０﹒３％，折合港元報７９﹒９６元。長和跌

０﹒７５％，折合港元報８１﹒４９。中行跌１﹒０２％，折合港元報３﹒７元。國壽跌

０﹒６２％，折合港元報２１﹒９１元。中海油跌０﹒８２％，折合港元報１４﹒６元。中石化

跌０﹒６４％，折合港元報５﹒９７元。中聯通跌０﹒７４％，折合港元報９﹒４２元。



＊投資者關注美國市場，港股熱度冷卻今早或低開二百點＊



美國多間科網龍頭企業首季業績勝預期，令投資者再度關注美股表現，而有「黑旗」之稱的

新加坡ＨＳ５０指數現報２９６１１點，跌１２２點或０﹒４１％。港股近期於三萬關不斷整固

，令港股投資情緒冷卻；相反美國企業業績勝預期，加拿大放棄加息推高美元指數，有機會令資

金轉追落後美股。預料今早港股或低開二百點，或有機會繼續回吐，投資者可考慮於淡倉小注部

署。（ｕｌ）

