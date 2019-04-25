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即市新聞

25/04/2019 07:52

《盤前攻略》港股有冷卻跡象，恒指今早或低開二百點

　　《經濟通通訊社２５日專訊》隔晚美股表現回吐並低收，盤後ＦＢ及特斯拉公布業績，其中
ＦＢ營收及活躍用戶數勝預期，盤後曾漲１０％；而特斯拉首季營收達４５﹒４１億美元但遜預
期，盤後輕微下跌０﹒１％；微軟雲收入大增帶動業績造好，盤後股價揚３﹒５％。另外，加國
放棄加息，推動美元指數走強，並突破９８關口，創下近１年新高。投資者期待本周公布的美國
ＧＤＰ數據，市場預料今季經濟成長２﹒２％至３﹒４％。道指最終收報２６５９７點，跌５９
點或０﹒２２％。納指收報８１０２點，跌１８點或０﹒２３％。標指收報２９２７點，跌６點
或０﹒２２％。

＊夜期回落低水近二百點，ＡＤＲ全線下挫＊
　
　　港股夜期收報２９６２７點，跌１３３點，低水１７９點。
　　港股ＡＤＲ比例指數跌１７８點，報２９６２６點。預託證券全線下挫，騰訊跌
１﹒０６％，折合港元報３８８﹒８５元。匯控跌０﹒０３％，折合港元報６７﹒１８元。中移
動跌０﹒６９％，折合港元報７４﹒１３。友邦跌０﹒３％，折合港元報７９﹒９６元。長和跌
０﹒７５％，折合港元報８１﹒４９。中行跌１﹒０２％，折合港元報３﹒７元。國壽跌
０﹒６２％，折合港元報２１﹒９１元。中海油跌０﹒８２％，折合港元報１４﹒６元。中石化
跌０﹒６４％，折合港元報５﹒９７元。中聯通跌０﹒７４％，折合港元報９﹒４２元。
　
＊投資者關注美國市場，港股熱度冷卻今早或低開二百點＊

　　美國多間科網龍頭企業首季業績勝預期，令投資者再度關注美股表現，而有「黑旗」之稱的
新加坡ＨＳ５０指數現報２９６１１點，跌１２２點或０﹒４１％。港股近期於三萬關不斷整固
，令港股投資情緒冷卻；相反美國企業業績勝預期，加拿大放棄加息推高美元指數，有機會令資
金轉追落後美股。預料今早港股或低開二百點，或有機會繼續回吐，投資者可考慮於淡倉小注部
署。（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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