《國金與投資－曾廣標》斯國大型連環恐襲根由

《國金與投資》復活節周日禮拜天早上接近九時，當大批信眾在教堂祈禱及眾多遊客在酒店

餐廳吃早餐之際，斯里蘭卡分別有三個教堂和三間大酒店，差不多同時發生自殺式恐怖襲擊，釀

成嚴重破壞和重大傷亡。在警方追捕下，恐怖分子當日至少在另外兩地引爆炸彈，而之後被搜獲

的還有數以十計的具大殺傷力的自製炸彈裝置。連環襲擊釀成至少３００多人死亡，５００多人

受傷，死傷者包括多國旅客，其中有中國遊客。



＊斯國死傷近千，環球市場不為所動＊



事件成為了自「９．１１」恐襲後死傷最嚴重的一場恐怖襲擊。由於軍警仍在追捕在逃恐怖

份子全國進入緊急狀態，各地包括中國和香港特區政府，都發出不應前往斯里蘭卡的旅遊警告。

恐襲後，斯國股市應聲大跌，但由於外資參與有限，國際金融市場不為所動，就連通常作為避險

用的黃金，也在近期低位彈不起。市場一向麻木不仁，除非其他國家相繼發生類似的大型恐襲，

投資者才會懂得恐懼。



雖然即時沒有證據，斯里蘭卡當局認為今次襲擊是由一批本地極端伊期蘭分子執行，但背後

指揮的應是一個外國恐怖網絡，理由是本地極端分子過去只是做過一些破壞敵對宗教標誌的勾當

，不可能專業地發動一次連橫大恐襲。



＊「伊斯蘭國」稍後才認責＊



「伊斯蘭國」過去勇於承認對付異教徒的襲擊，今次初時保持低調，直至周二才公開認責，

及發放自殺式襲擊份子對「伊斯蘭國」表忠的影片，明顯的，伊斯蘭國高層初時還想見到有更多

「戰功」，不想打草驚蛇。



恐怖分子今次大舉出擊，卻不是神不知鬼不覺。斯里蘭卡官員也承認，他們在４月初起已接

到來自印度以至美國的情報消息，指ＮＴＪ準備在復活節期間發動針對基督徒和遊客的襲擊。



＊總統總理內鬥，忽視情報警告＊



然而，對於有關情報，斯國當局卻掉以輕心，由於該國總統和總理仍在內鬥，一些政府部門

各自為政，及至恐襲發生後，總統才給予軍警部門重大的緊急權力，可以隨意搜捕。各國政府看

到斯國高層分裂的惡果，因此紛紛警告國民現階段不要前往該國。



斯里蘭卡政府曾與泰米爾族分離分子進行多年內戰及引發眾多恐襲事件，直至十年前「泰米

爾之虎」被打敗，斯國才恢復安寧，之後吸引到大批外國旅客前往渡假。然而，自從半年前總統

與總理鬧翻後，不同教派的極端分子也開始生事，令到今年第一季的遊客人數開始減少。



＊宗教社區衝突近月增加＊



斯國人口大約２０００萬，主民族僧加羅族大多信奉佛教（佔人口７０％），而其他民眾及

少數族群則有信奉印度教（佔１２％），伊斯蘭教（佔１０％），基督徒主要是天主教徒（佔７

％）。近期ＮＴＪ曾破壞佛像，而亦有激進佛教徒破壞清真寺及教堂，引起了不同宗教的不安

。



極端伊斯蘭教派在斯里蘭卡的影響力一向不大，估計近年頂多只有１００多人前往中東參加

「伊斯蘭國」，但當「伊斯蘭國」今年式微後，部分人逃到印度南部伺機返回斯里蘭卡。



＊恐怖分子回歸，內外結合大出擊＊



現時，斯里蘭卡情報當局傾向相信，上月新西蘭發生白人兇徒襲擊當地清真寺釀成傷亡後，

在國內外的一些斯國極端伊斯蘭分子，便策劃對教堂和外國遊客進行大報復。在國外的極端分子

有戰鬥經驗，負責策劃襲擊和教導如何製造炸彈，相信他們一些人仍沒有落網。因此，今輪恐襲

和反恐並未結束，也使各國情報機關擔心，同類內外合作的濫殺式襲擊，也可能在其他對反恐不

嚴的國家發生。



＊勿以為「我們這裏最安全」＊



事實上，若要對付平民百姓軟目標，「獨狼式恐怖份子」也足以成功；然而，類似今次嚴密

籌劃的大型恐襲，則至少需要三幾十人參與，而當大批兇徒成功發動連環襲擊，釀成近千人死傷

便是可能的結果。據悉，今次襲擊還有大量炸彈未動用，其中包括欲襲擊首都科倫坡國際機場。

斯里蘭卡慘案提醒了各國和各大城市，要時刻做好必要的反恐戒備，切勿以為「我們這裏最安全

」。在混亂的世局裏，甚麼事情都可能發生！《資深評論員 曾廣標》

