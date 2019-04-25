《行內行外－梁崇讓》兩地制度求同存異？就業求同平等？

《行內行外》日前美團點評（０３６９０）傳出大規模裁員，人數達千人之多，有統計顯示

：四年內美團點評合共損失超過１５００億元人民幣，目前美團市值只約有３１５０億港元，其

累積虧損之巨和市值的比例，實難不令人擔心，試問大家會相信美團點評能在短期內，有辦法將

如此惡劣業績扭轉嗎？這也是大部分仍在虧損的新經濟股最大的疑團。



＊美團傳大規模裁員，能否扭轉劣績？＊



現時美團點評的最大競爭對手是《餓了麼》，其實力也不可忽視，《餓了麼》為了搶佔市場

分額，仍在靠燒銀紙方法來補貼消費者，相反美團點評在市場上體驗了一段搶奪客戶的經歷，但

仍未能做到市場壟斷的地位。現今為了止血，已開始向商戶增加服務佣金的抽取，這種做法，當

然有令部分商戶不滿，有些商戶採取羊毛出自羊身上的做法，把成本轉嫁在消費者身上，有些則

停用美團點評的服務而轉用其它送餐服務公司。這種消耗式、壟斷式惡性循環的商業競爭模式，

長遠來說對商戶和消費者是否好事？有待日後的發展，才知道最後的結果。不過，對投資者來說

，投資在一間年年虧損而沒盈利的公司身上，心裏確實難受，且還要承受股價下跌的壓力。



＊ＡＩ將令數以千萬金融從業員失業？＊



五、一勞動節將至，有市場研究公司ＩＨＳ ＭＡＲＫＩＴ指出人工智能（ＡＩ）去年為金

融市場帶來了４１０億美元商業價值，並估計其商機潛力將不斷增長，屆時或有數以千萬計的金

融從業員，因ＡＩ的發展而失業。



上周筆者已提及金融管理局已批出四個虛擬銀行牌照，估計在不久將來會有更多牌照批出，

而虛擬銀行的發展，自然對現有銀行從業員的職位造成壓力，而零售銀行前線櫃台職員、文員和

客戶服務員必然首當其衝；相對而言，科技專才的職位自然吃香。至於，金融業內的保險和證券

業務相信也敵不過科技發展的巨輪，傳統的工種必然是高危的一族。多年來，科技的發展已令證

券業的交收部員工、出市員和盤房操作員等工種人員大減，他們大部分已被逼轉為前線客戶主任

，而客戶主任以收取佣金為主要的收入來源，他們失去了穩定的收入。



可是，自２００３年有關當局強行撤銷了證券業界「最低佣金制」，令行業生態迅速變差，

近幾年更發展至「零佣金」的超惡性競爭，現時業內人士看到的士收費加價和法定最低工資再次

調高，但始終等不到檢討業界「最低佣金制」的一日，有關當局這種不聞不問的態度，筆者總覺

得對業界絕對不公平，只感到非常無奈和遺憾。



＊信息披露將是兩地監管機構未來主流＊



早前上交所發布《科創板股票發行與承銷業務》指引，指引明確了券商跟投的比例限制在２

％－５％之間，以發行規模按比例而定，持股的鎖定期為兩年，並規定了新股配售經紀佣金的安

排。這種做法的目的，是希望保薦人和企業有一段時間保持戰略合作，這對保薦人、上市的企業

和投資者同是負責任的做法。此外，也明確了戰略投資者的條件和要求，交易所鼓勵更多中長期

投資者，更表明重視公募產品、養老金、保險資金、社保基金、企業年金基金和合格境外機構投

資者資金等作為投資理念。



證券公司可向投資者收取配售新股票的佣金，佣金收費由證券公司自行決定，但如交易所覺

得佣金收費不合理，則有權要求調整。因此種種做法雖說是註冊制，但個別細節仍有別於香港的

現有制度，筆者已說過，註冊制的市場對信息披露原則尤其重視，而保薦人更是企業上市的守門

人，在上市前會計師的審核也同樣重要，投資者的投資策略和方向也因保薦人和會計師的判斷而

作出決策。上周，中證監向國內多間上市公司發出調查通知書，這些公司涉嫌信息披露違法違規

，事實香港有關當局對上市公司的信息披露也非常重視，早期也曾公開表示對盈喜盈警的信息對

股價的影響，由此可見，重視信息披露將是兩地監管機構和市場的未來主流。



＊本港近期成立的保薦人公司大幅減少＊



後記：內地市場傳出有場外配資平台疑似失蹤，中證監再度關注場外配資問題，更聲明有場

外配資平台不具備經營證券業務的資格，並涉嫌從事非法證券業務，更要求證券公司要嚴格執行

經紀業務及融資融券客戶適當性管理，加強異常交易監控等，並希望廣大投資者要理性投資和防

範投資風險。香港證監會早就證券公司股票按揭的風險同樣作出了指引，可見兩地監管機構同時

關注證券高槓桿所帶來的風險。



內地科創板上市工作如火如荼，並對保薦人定下指引，消息來源上交所接受申請的企業已超

過７０間，可見科創板將令內地一級市場掀起新一輪熱潮。相反，據香港證監會數據顯示，本港

近期成立的保薦人公司數目大幅減少，有業界人士認為主要是因有關當局嚴厲打擊俗稱的「啤殼

」活動、同時收緊創業板的生存空間、以及上市公司重組收購合併的要求和規格不斷提高等有關

，這令中小企業來港上市難度提高，而較大型的企業來港申請上市，沒有背景、不夠關係和資金

實力較差的本地保薦人公司，往往難以和中資和外資大行競爭。



日前中央政府宣布擬放寬香港電影進入內地市場的限制，包括：不規定內地演員的佔有比例

，香港電影可參加內地電影獎，也不再限制香港人參與內地電影製作的數量等，此種改變直接惠

及本港基層電影業從業員，至於何時才有政策惠及金融業基層從業員，似乎只能望天打卦了！《

香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》

＊ 工會網址：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｈｋｓｆｅ﹒ｏｒｇ

