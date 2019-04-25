《選股情報－石鏡泉》上唔到就落

《選股情報》落至２９２至２９５，３月１５日有如下評析。



３月１５日題：「無米之炊」

內文：「亞爺唔准狂融資（孖展），市場便走資，恆指２９２至２９５阻力不輕，

回調不穿２８０始為好。」《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》

