《選股情報》落至２９２至２９５，３月１５日有如下評析。
３月１５日題：「無米之炊」
內文：「亞爺唔准狂融資（孖展），市場便走資，恆指２９２至２９５阻力不輕，
回調不穿２８０始為好。」《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
25/04/2019 09:05
《選股情報－石鏡泉》上唔到就落
《選股情報》落至２９２至２９５，３月１５日有如下評析。
３月１５日題：「無米之炊」
內文：「亞爺唔准狂融資（孖展），市場便走資，恆指２９２至２９５阻力不輕，
回調不穿２８０始為好。」《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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