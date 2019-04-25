《專家之言－李偉傑》中國經濟下行壓力減，市場憂慮刺激力度放緩

《專家之言》在上周長假期前，國家統計局公布中國首季ＧＤＰ同比增長６﹒４％，優於市

場預期的增長６﹒３％，持平於去年第四季增長６﹒４％，但較去年第一季增長６﹒８％為低，

在經濟下行壓力未有想像般嚴峻下，反而觸發市場對未來內地推進刺激經濟措施力度減弱憂慮。





＊題材股份多以投機炒作為主，投資者必須要知進退＊



在憧憬預期缺失，以及中美貿易談判未有最新進展下，內地在近期高位開始見新一輪橫行整

固格局，預料Ａ股短期在３１００點至３３５０點水平波動整固，而港股亦跟隨內地同步在高位

橫行波動，以３００００點為中軸，上下５００點為波動區間，繼續炒股不炒市，尋找題材股份

投放。然而，以早前題材性股份都以傳聞及憧憬作短線資金投入，可以算得上升得不明不白，但

既然作投機部署的話，就必須要知進退，新手敏捷的坐順風車可以，但假若上車時機不對的話，

上錯車都必須要搵位走人嚴守止蝕。



＊季績股份可作投資新部署，內險可續吸引資金流入＊



不過，今周開始大家不需要繼續玩耍盲雞了，因可以跟隨公布首季業績股份表現再作投資新

部署，國壽（０２６２８）亦剛剛發出盈利預喜，預料中資保險股短線仍可繼續吸引資金流入，

除了中資保險股外，去年業績見改善股份亦可留意，其中平安好醫生（０１８３３）雖然股價近

期收壓於２０天移動平均線，但假若在低位整固過後，仍可考慮趁低吸納，因平安好醫生在內地

運營互聯網醫療健康平台，集團通過ＡＩ輔助的自有醫療團隊、外部名醫和醫療健康服務網絡的

融合，打造線上線下服務閉環，完善一站式生態系統。



＊平安好醫生市佔率超過七成，並續有強勁上升勢頭＊



據易觀發布最新研究，今年３月，集團在用戶數量、活躍度及市場佔有率均遙遙領先，市佔

率超過７０％，領跑全行業。公司的互聯網醫療服務在用戶流量形成了著強大的吸引力，繼續有

強勁增長勢頭。此外，近日世界公認的權威保險領域智庫「國際保險經濟學研究會」發布其最新

分析報告《新興市場健康醫療行業：探討保障缺口》。《報告》還著重剖析了平安好醫生是中國

內地最大的線上醫療健康平臺，其服務模式和網絡在內地互聯網醫療企業具代表性，同時平安好

醫生有助提升中國醫療健康服務質量，起到了積極作用，將大大提高健康服務效率、擴大治療服

務範圍。



＊內地生態網路日趨完善，利好平安好醫生收入增長＊



事實上，內地早前推出一系列新法規，以監管網上會診服務，有助提高行業門檻，行業有望

持續發展。目前，截至２０１８年底，平安好醫生簽約合作外部醫生５２０３名，合作醫院超過

３０００家，其中１２００多家為三甲醫院；合作藥房超過１﹒５萬家，１小時送藥網路覆蓋全

國８６個城市；醫療健康服務供應商網路覆蓋近４００家中醫診所、超１３００家體檢中心、超

１２００家牙科診所和超１２０家醫美機構。

內地日趨完善的“生態網路”，這利好平安好醫生實現營收和流量的持續增長。２０１８年

，平安好醫生實現營業收入人民幣３３﹒３８億元，同比增長７８﹒７％；其中，核心業務家庭

醫生服務板塊增勢強勁，同比增長６９﹒６％。截至２０１８年底，公司註冊用戶數達

２﹒６５億，較２０１７年末增加７２４０萬。此外，平安好醫生正向東南亞拓展服務，通過與

Ｇｒａｂ共同設立東南亞國際合資公司，以滿足該地區日益增長的醫療健康需求，前景向好。（

筆者為證監會持牌人，本人及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）

