《經濟通通訊社２５日專訊》設計都會（０１５４５）今日掛牌開報０﹒３１５元高招股價
５％，暫成交達７７０６萬股，涉資２４９９萬元。
該股一手單位為１萬股，每手賺１５０元。（ｊｔ）
25/04/2019 09:30
《新股掛牌》設計都會首掛開０﹒３１５元高招股價５％
《經濟通通訊社２５日專訊》設計都會（０１５４５）今日掛牌開報０﹒３１５元高招股價
５％，暫成交達７７０６萬股，涉資２４９９萬元。
該股一手單位為１萬股，每手賺１５０元。（ｊｔ）
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