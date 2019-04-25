  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/04/2019 16:16

【新股上市】博尼（０１９０６）暗盤開０﹒６１元高上市價逾半成

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中國三大無縫貼身衣物製造商之一博尼國際（０１９０６）明
日（２６日）掛牌，今日在輝立交易所暗盤開報０﹒６１元，較招股價０﹒５８元高５﹒１７％

　　每手５０００股計，不計手續費，每手賺１５０元。　
　　在耀才暗盤交易市場，該股最新報０﹒５６元，較招股價跌３﹒４５％或０﹒０２元。
（ｓｃ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道25/04/2019
【Webb手指】內銀迂迴放貸漏洞一直存在 監管機構殺一儆百
中國故事25/04/2019
【千絲萬縷】內銀被曝高風險孖展借貸 槓桿資金或炒作A股惹關注
FOCUS25/04/2019
【FOCUS】「一帶一路」再登場 北京調整口徑下大棋
生財有道25/04/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：內銀續軟追落後機會微
中國故事25/04/2019
港人轉型出路 「深圳墾丁」開民宿
國際動態25/04/2019
金正恩今晤普京 冀俄助鬆綁制裁
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金