《經濟通通訊社２５日專訊》中國三大無縫貼身衣物製造商之一博尼國際（０１９０６）明
日（２６日）掛牌，今日在輝立交易所暗盤開報０﹒６１元，較招股價０﹒５８元高５﹒１７％
。
每手５０００股計，不計手續費，每手賺１５０元。
在耀才暗盤交易市場，該股最新報０﹒５６元，較招股價跌３﹒４５％或０﹒０２元。
（ｓｃ）
25/04/2019 16:16
【新股上市】博尼（０１９０６）暗盤開０﹒６１元高上市價逾半成
《經濟通通訊社２５日專訊》中國三大無縫貼身衣物製造商之一博尼國際（０１９０６）明
日（２６日）掛牌，今日在輝立交易所暗盤開報０﹒６１元，較招股價０﹒５８元高５﹒１７％
。
每手５０００股計，不計手續費，每手賺１５０元。
在耀才暗盤交易市場，該股最新報０﹒５６元，較招股價跌３﹒４５％或０﹒０２元。
（ｓｃ）
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