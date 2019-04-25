【新股上市】博尼（０１９０６）暗盤開０﹒６１元高上市價逾半成

《經濟通通訊社２５日專訊》中國三大無縫貼身衣物製造商之一博尼國際（０１９０６）明

日（２６日）掛牌，今日在輝立交易所暗盤開報０﹒６１元，較招股價０﹒５８元高５﹒１７％

。

每手５０００股計，不計手續費，每手賺１５０元。

在耀才暗盤交易市場，該股最新報０﹒５６元，較招股價跌３﹒４５％或０﹒０２元。

（ｓｃ）

