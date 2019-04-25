【企業盈警】古兜控股（０８３０８）料首季最多蝕９６０萬人幣

《經濟通通訊社２５日專訊》古兜控股（０８３０８）預期，截至今年３月３１日止三個月

錄得淨虧損介乎６０萬元（人民幣．下同）至９６０萬元，視乎落實的投資物業的公平值收益額

而定，而去年首季則錄得賺約９０萬元，２０１７年同期賺３９０萬元。

公司指，虧損的主要原因是天氣變暖及消費者需求整體下跌，導致集團溫泉度假村及酒店營

運的收益減少。

古兜控股預期５月１０日或前後公布業績。（ｊｔ）

