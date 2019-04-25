【企業盈警】寶申控股（０８１５１）料首季度由盈轉虧

《經濟通通訊社２５日專訊》寶申控股（０８１５１）預期，截至今年３月３１日止三個月

錄得淨虧損約６０％，而上年同期則錄得淨盈利１４０萬元人民幣，意味今年首季由盈轉虧。

寶申認為，盈轉虧是由於期內收益較相應期間減少約２６﹒９％，因現有客戶銷售額減少而

及撇取上市開支的行政開支亦有增加，主要由於法律及專業費用，以及員工成本增加所致。

公司將在五月中旬前公布第一季業績。（ｊｔ）

