《盤後部署》外圍不確性增，港股短期續維持窄幅拉鋸格局

《經濟通通訊社２５日專訊》隔晚美股全線向下，港股今早低開１３８點報２９６６７後，

一度拗腰走高４４點，高位見２９８４９。午後Ａ場急插，港股亦跟隨大幅走弱，最多走低

２７０點報２９５３５，最終收跌２５６點或跌０﹒８６％，報２９５４９，創五連跌兼逾半年

最長連跌日數；主板成交９７５﹒１２億元，較上日減少１﹒０２％。國指報１１５０２，跌

１﹒３９％或跌１６１點。

Ａ埸方面，滬綜指報３１２３，跌２﹒４３％；深成指挫３﹒２１％，報９９０７，失守萬

點關口，中小創業板指暴瀉４﹒３％。兩市全日成交額７３３３億元人民幣，按日增長

１２﹒４％。



＊人行向市場釋放流動性，加元匯價創新低＊



人民銀行貨幣政策司司長孫國峰稱，由於定向中期借貸便利（ＴＭＬＦ）操作是根據銀行對

民營企業貸款的增量和需求情況而定，而蒐集銀行每季對小微企業、民營企業貸款的數據需要一

定時間，故基本上此操作是在季後首月第四周有規律地進行。又指，央行的政策取向從來沒有改

變，並將保持流動性合理充裕，以及與經濟增速互相匹配。現時，市場上並無ＭＬＦ等中長期資

金到期，人行現時向市場釋出ＴＭＬＦ資金，反映中央對擴大寬鬆貨幣政策的決心，預料此舉有

利紓緩信貸投放流動性，並降低民企的融資成本。

加拿大央行一如預期維持利率不變，同時在聲明中刪除有關未來有必要加息的措辭。由於該

國石油行業放緩、全球貿易政策的負面影響以及樓市表現較預期弱，故將今年經濟增長預測從

１月的１﹒７％下調至１﹒２％。另一邊廂，美、墨、加三地政府早前達成貿易協議，惟協議一

直未獲三地各自的國會通過。有分析指，兩國在經濟上是相互倚賴，加國的產品被美國市場綁住

。以加拿大對美國經濟依賴的程度而言，缺乏貿易協議，或會為加拿大經濟前景增加更多不明朗

因素，加元匯價近日亦明顯受累走弱。



＊港股五十天線見支持＊



港股早前急升，明顯已反映中美貿易摩擦緩和及中美等經濟體好轉等有關因素。首先，中美

貿易談判或需等到５月底才達成協議，外界仍處於觀望階段，市場不確定增加。另外，美國聯儲

局今年或暫停加息，市場預料美元將回軟。不過，歐洲經濟表現不理想，隔晚美匯指數更一度反

彈至近兩年高位。短期而言，投資者可留意明日（２６日）出爐的美國首季ＧＤＰ數據，相信將

對美元未來走勢會帶來啟示。美元走高，或將威脅新興市場股市表現。

受以上因素影響，港股現時明顯欠缺上升動力，並持續在三萬關口爭持，主板成交已連續兩

日跌穿一千億元，若無新消息催化，預料恆指會於２９５００點至３０３００點窄幅拉鋸，五十

天線（約２９１２２點）支持。隨著業績期來臨，若中資股份業績佳，兼勝市場預期，有望帶動

大市逆勢向上。（ｍｗ）

